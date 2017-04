Escola Carequinha, 50 anos

Fundada em 1° de março de 1962, a Escola Carequinha, tem uma historia idealizada pela renomada professora Terezinha Campos Correa. São 50 anos de história, por lá passaram alunos que hoje são nomes de destaques em suas profissões, entre eles, o ex-prefeito Ruy Correa, a prefeita Maria do Carmo Martins Lima, o ex-deputado Carlos Eduardo Martins, os jornalistas Celivaldo e Jeso Carneiro, além de muitos ex-alunos como a secretária da Semtras, Ana Elvira Alho, Zuila Lobato Von, Maísa Bemerguy, Haroldo Coimbra, Alaíde Fátima Ramalheiro, Hoiama Miranda, Luís Aurélio Imbiriba, e muitos outros que também fizeram parte desta historia. E para celebrar essa data, a diretoria realiza uma programação para o dia 19.

Fundada em 1° de março de 1962, a Escola Carequinha, tem uma historia idealizada pela renomada professora Terezinha Campos Correa. São 50 anos de história, por lá passaram alunos que hoje são nomes de destaques em suas profissões, entre eles, o ex-prefeito Ruy Correa, a prefeita Maria do Carmo Martins Lima, o ex-deputado Carlos Eduardo Martins, os jornalistas Celivaldo e Jeso Carneiro, além de muitos ex-alunos como a secretária da Semtras, Ana Elvira Alho, Zuila Lobato Von, Maísa Bemerguy, Haroldo Coimbra, Alaíde Fátima Ramalheiro, Hoiama Miranda, Luís Aurélio Imbiriba, e muitos outros que também fizeram parte desta historia. E para celebrar essa data, a diretoria realiza uma programação para o dia 19. As 7 h, haverá uma alvorada, às 7:30 h, apresentação do Coral Jovem Wilson Fonseca, e às 8 h, culto em Ação de Graças. Eu também faço parte dessa historia.