Feira gastronômica vai encerrar Iª Semana do Japão na Ufopa

SANTARÉM - A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em parceria com a Associação Nipo-Brasileira de Santarém, realiza nesta sexta-feira, dia 29, uma feira de comidas típicas japonesas.

Aberta ao público e à comunidade acadêmica, a feira gastronômica ocorrerá a partir das 19 horas no Auditório Anexo à Unidade Amazônia, situada na Avenida Mendonça Furtado, nº 2946, bairro de Fátima.

Gratuito, o evento marca o encerramento da I Semana do Japão, que celebra os 88 anos da imigração japonesa na Amazônia. A programação contará com uma exposição sobre a história das famílias japonesas do Baixo Amazonas, com mostras de roupas e fotografias antigas.

Os visitantes também poderão assistir ao desfile de cosplay (fantasias de personagens da cultura pop japonesa) e participar do karaokê e da dança japonesa bondori. (Ascom/Ufopa)