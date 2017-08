Santarém será sede de curso internacional de neurocirurgia pediátrica

A Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica (ISPN), em conjunto com a Federação Latino-Americana das Sociedades de Neurocirurgia (Flanc), promove, no período de 10 a 12 de agosto, o curso internacional de Neurocirurgia Pediátrica, em Santarém, que deve contar com os maiores especialistas em neurocirurgia do continente. O evento, que é destinado a médicos de todas as especialidades e estudantes de Medicina, funciona como uma atividade de educação continuada e disseminadora de conhecimentos e de práticas neurocirúrgicas seguras.

O evento, que é destinado a médicos de todas as especialidades e estudantes de Medicina, funciona como uma atividade de educação continuada e disseminadora de conhecimentos e de práticas neurocirúrgicas seguras. Este ano, a primeira edição latino-americana do curso aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, e a segunda será no no interior da Amazônia brasileira.

A ideia é promover o conhecimento na região, visto que, apesar de todo crescimento tecnológico e avanços no conhecimento científico médico, grande parte da comunidade neurocirúrgica não tem acesso direto aos núcleos acadêmicos que produzem tais conhecimentos. Essa dificuldade é particularmente importante na Amazônia, onde existe um vasto território com poucos centros formadores e produtores de conhecimento.

A Pró-Saúde é parceira do evento, gestora do HRBA, e de mais cinco hospitais públicos no estado do Pará. A unidade do Baixo Amazonas é habilitada como Hospital Ensino desde 2014, tendo como missão institucional aliar o ensino e a pesquisa à assistência aos usuários. Em dez anos, o HRBA realizou 163 projetos de pesquisa. Nos últimos dois anos, a unidade recebeu mais de 2.300 estudantes, das mais diversas áreas.

As inscrições para participar do evento devem ser feitas pelo site ispn-flanc2017.com até o dia 7 de agosto. Colaboradores, médicos e residentes dos hospitais geridos pela entidade terão desconto de 20% no valor de inscrição.