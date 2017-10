Pró-Saúde abre vagas para seis cargos

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para os cargos de assistente social, auxiliar de faturamento, auxiliar de higiene e limpeza, copeiro hospitalar, enfermeiro e técnico em Enfermagem no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), nesta cidade. Todos os cargos ofertados possuem disponibilidade para pessoas com deficiência. Os interessados devem fazer o cadastro de currículo no site da Pró-Saúde para disputar as vagas disponíveis.

SANTARÉM - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para os cargos de assistente social, auxiliar de faturamento, auxiliar de higiene e limpeza, copeiro hospitalar, enfermeiro e técnico em Enfermagem no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), nesta cidade. Todos os cargos ofertados possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: assistente social

Atividades: dar orientações, assistência, acolhimento e encaminhamentos sociais adequados aos usuários; apoio e orientações às famílias; manter parceria e realizar encaminhamentos com órgãos diversos: Cras, Caps, secretarias, Ministério Público, Conselho Tutelar, Juizado de Menores para melhor articulação em casos de encaminhamentos, transferências e serviços de apoio, sociais e comunitários.

Requisitos: ensino superior completo em Serviço Social; desejável especialização na área; necessário conselho de classe ativo e experiência na função.

Horário: 150h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: auxiliar de faturamento

Atividades: auxiliar a movimentação dos prontuários, atualizar dados estatísticos e realizar processamento de faturamento; realizar faturamento das contas de usuários.

Requisitos: desejável ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade ou áreas afins.

Experiência: desejável experiência na área e conhecimento em informática.

Horário: 220h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: auxiliar de higiene e limpeza

Atividades: executar tarefas conforme padronizações e rotinas estabelecidas de forma a manter higienizado o hospital; efetuar a limpeza da área ou setor que está sob sua responsabilidade conforme local e horário estabelecidos.

Requisitos: ensino médio completo.

Experiência: desejável experiência em serviços de limpeza.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: copeiro hospitalar

Atividades: atender clientes e distribuir os alimentos servidos aos usuários e colaboradores; providenciar o preparo de dietas conforme ordem da nutricionista; efetuar a lavagem das louças e demais utensílios utilizados, deixando-os em perfeita ordem e higienização.

Requisitos: ensino médio completo.

Experiência: desejável experiência em cozinha industrial.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte

Cargo: enfermeiro

Atividades: organizar a operacionalização do serviço de Enfermagem; checar prescrições médicas, evoluir, acompanhar e passar informações clínicas; realizar procedimentos de enfermagem.

Requisitos: ensino superior completo em Enfermagem; desejável especialização na área.

Experiência: desejável experiência na função.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: técnico em Enfermagem

Atividades: prestar serviço assistencial de Enfermagem hospitalar.

Requisitos: ensino médio completo e curso técnico completo em Enfermagem; registro atualizado e ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

Experiência: desejável experiência como técnico em Enfermagem.

Benefícios: salário + vale-transporte

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/ trabalheconosco