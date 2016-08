Operação Sorriso realizará mutirão de cirurgias corretivas de fissuras labiopalatinas

A Operação Sorriso prepara sua décima missão nesta cidade, onde desembarca na primeira semana de setembro para realizar 70 cirurgias corretivas gratuitas em pacientes de todas as idades residentes no município e cidades próximas. Pacientes e mais um familiar que residam fora do município poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da avaliação. A organização também oferece transporte do alojamento até o hospital e alimentação sem custo a essas pessoas.

SANTARÉM - A Operação Sorriso prepara sua décima missão nesta cidade, onde desembarca na primeira semana de setembro para realizar 70 cirurgias corretivas gratuitas em pacientes de todas as idades residentes no município e cidades próximas.

Já na primeira vez que esteve lá, em 2007, sua equipe de voluntários — em parceria com o Centro de Estudos de Genomas da USP — iniciou uma pesquisa que mostrou que o fator genético tem sido o responsável pelos muitos casos de fissuras labiais (lábio leporino) e palatinas (fenda no céu da boca) nesta região.

A seleção de pacientes está marcada para o dia 5 de setembro, na Casa da Criança (Av. Barão do Rio Branco, 860, Bairro Santa Clara). No mesmo dia acontece a avaliação pós-operatória dos 76 pacientes que fizeram a cirurgia no programa humanitário passado, realizado em agosto de 2015.

Para participar da edição de 2016 do programa humanitário, basta comparecer ao local levando documentos de identificação do paciente e também do responsável (para menores de idade), e exames de sangue recentes (realizados há seis meses ou menos), caso os tenha.

As cirurgias serão realizadas entre os dias 06 e 09 de setembro, no Hospital e Maternidade Sagrada Família (Av. Presidente Vargas, 1.606, Bairro Santa Clara). No dia 14 de setembro, todos os pacientes operados retornam para uma avaliação pós-operatória.

Pacientes e mais um familiar que residam fora do município poderão solicitar hospedagem gratuita no dia da avaliação. A organização também oferece transporte do alojamento até o hospital e alimentação sem custo a essas pessoas.