HRBA abre vaga para analista de laboratório

SANTARÉM – A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vaga aberta para analista de laboratório no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), nesta cidade. Todos os cargos ofertados pela entidade possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: analista de laboratório

Atividades: executar e supervisionar atividades de análises clínicas do laboratório; garantir o cumprimento dos requisitos legais existentes para o serviço; supervisão das atividades desenvolvidas pelos técnicos do setor; controlar estoque de reagentes, bem como a validades dos mesmos; controlar a qualidade de produtos e serviços de análises clínicas. Requisitos: ensino superior completo em Farmácia ou Biomedicina. Especialização em Análises Clínicas, Microbiologia ou Bioquímica. Experiência: desejável experiência em análises clínicas. Horário: 180 h mensais. Benefícios: salário + vale-transporte.

DOAÇÃO O Comitê de Humanização do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) realizou a entrega de 334 peças de roupas e objetos à creche Seara – Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia, nesta cidade.

A entidade utilizará a doação em um bazar para arrecadar recursos para a manutenção dos trabalhos realizados na cidade do oeste paraense. A entrega aconteceu na manhã desta quarta, dia 20.

A campanha de arrecadação aconteceu entre os colaboradores da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que gerencia o Hospital Regional de Santarém, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A “Ação do Bem” faz parte da programação de aniversário de 50 anos da instituição.

A Seara é uma organização não governamental que atua há 38 anos recuperando a nutrição de crianças de baixo peso provenientes de famílias de baixa renda, resgatando adolescentes que se encontram em vulnerabilidade social na periferia da cidade e atendendo famílias carentes, em um trabalho de assistência e empoderamento social. Atualmente a entidade atende 145 crianças.

A coordenadora da Seara, Rose Mary Dias, agradeceu o apoio da unidade de saúde. “A Seara é uma ONG e sobrevive de doações. Esse bazar é para manutenção da casa e para atender as emergências que acontecem no dia a dia. Até mesmo para comprar alguma alimentação para as crianças, como a proteína, que está sendo mais escassa hoje”, contou.