Hospital Regional do Baixo Amazonas abre vagas para enfermeiro e técnico de informática

SANTARÉM - A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para os cargos de enfermeiro(a) e técnico em Informática no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), nesta cidade. Todos os cargos ofertados possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: enfermeiro(a)

Atividades: organizar a operacionalização do serviço de Enfermagem; checar prescrições médicas, evoluir, acompanhar e passar informações clínicas; realizar procedimentos de Enfermagem.

Requisitos: ensino superior completo em Enfermagem; desejável especialização na área.

Experiência: necessário ter experiência na função.

Horário: 180h mensais

Benefícios: salário + vale-transporte

Cargo: técnico em Informática

Atividades: prestar suporte de informática aos usuários; efetuar a manutenção de hardware, configuração e instalação de impressoras, configuração de redes de computadores, configuração e instalação de software e manutenção em centrais de dados, central telefônica e CFTV, cabeamento estruturado; realizar montagem e desmontagem de computadores.

Requisitos: ensino médio completo; necessário curso técnico em Informática; Cursos complementares (montagem de equipamentos de Informática e rede de computadores).

Experiência: em rede de computadores e protocolos de rede; circuitos de CFTV e eletrônica de equipamentos de Informática; montagem e desmontagem de computadores.

Horário: 220 h mensais

Benefícios: salário + vale-transporte

OBS.: os currículos devem ser cadastrados até sexta-feira, 15/9, para esta vaga.

