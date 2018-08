HMS inaugura laboratório de análises clínicas

O Hospital Municipal de Santarém (HMS) inaugura hoje, às 9 horas, o seu próprio laboratório de análises clínicas um ganho importantíssimo para o Hospital Municipal e para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. O novo laboratório do Hospital Municipal de Santarém (HMS) tem a capacidade de realizar até 7 mil exames por dia. Serão 50 tipos de exames laboratoriais diferentes, que vão do mais simples como hemograma, muito usado na rotina médica, até um dos mais complexos, o de coagulação sanguínea, feito em pacientes que precisam passar por cirurgias de emergência.

O novo laboratório tem a capacidade de realizar até 600 exames por hora. Serão 50 tipos de exames laboratoriais diferentes, que vão do mais simples como hemograma, muito usado na rotina médica, até um dos mais complexos, o de coagulação sanguínea, feito em pacientes que precisam passar por cirurgias de emergência.

Em hospitais de urgência e emergência, salvar uma vida significa agilidade no diagnóstico do paciente. Na maioria das vezes, tudo que o médico precisa para agir é saber o resultado de um exame. Ter um laboratório dentro da unidade hospitalar que oferece alta tecnologia digital, excelência, rapidez e precisão é fundamental na qualidade e eficiência do atendimento ao paciente.

20 minutos será o tempo que o paciente vai esperar para ter o resultado do exame laboratorial. Existem algumas condições clínicas do paciente que necessitam do resultado laboratorial em minutos para dar eficiência no atendimento. A habilidade e rapidez do laboratório pode salvar uma vida dentro do Hospital.

Nos últimos 5 meses, período de gestão da Organização Social, foram realizados no HMS e na UPA cerca de 34 mil exames por mês. Um fluxo diário grande e custos altos também. A direção entendeu que o que era gasto com laboratórios terceirizados seria melhor aplicado em um laboratório novo implantado dentro do hospital. (Ascom/IPG)