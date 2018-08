Casos de sarampo colocam em alerta HMS

Nas últimas duas semanas o setor de epidemiologia do Hospital Municipal de Santarém (HMS) notificou 12 casos suspeitos de sarampo, desses, sete são crianças. O resultado já deu positivo para dois pacientes, uma menina e um homem adulto. Uma sala de isolamento e outra sala de reanimação pediátrica foram montadas para atender somente a estes pacientes com quadro clínico delicado. O protocolo de atendimento começa com o levantamento do caso suspeito, solicitação da notificação obrigatória, exame sorológico, encaminhamento para internação ou para casa com as devidas orientações.

Uma sala de isolamento e outra sala de reanimação pediátrica foram montadas para atender somente a estes pacientes com quadro clínico delicado. Com objetivo de fortalecer as informações sobre a doença e reforçar a importância do protocolo de atendimento dos casos em que há a suspeita de sarampo, os médicos do HMS e UPA receberam treinamento esta semana.

Além dos treinamentos, a direção do HMS adaptou a estrutura da unidade para tratar crianças com os sintomas da doença. O HMS está seguindo as ações recomendadas pelo Ministério da Saúde. O protocolo de atendimento começa com o levantamento do caso suspeito, solicitação da notificação obrigatória, exame sorológico, encaminhamento para internação ou para casa com as devidas orientações.

Segundo a médica Terezinha Leão, coordenadora do setor de pediatria o reconhecimento dos sintomas da doença nas crianças é vital. “Alguns sintomas podem ser facilmente confundidos com algumas doenças virais”, disse a médica.

INTERNAÇÕES Segundo Terezinha Leão, só deverá permanecer internada no HMS as crianças que realmente necessitarem de internação. “Crianças com olhos lagrimejando, nariz escorrendo e o exantema não precisam ficar internadas. Isso evita exposição”, esclareceu.

Para o diretor técnico do HMS, médico Itamar Júnior, é necessário fazer tudo para evitar outros casos da doença, principalmente em proteção às crianças.

É no setor de urgência e emergência que está a segunda sala de reanimação pediátrica exclusiva para os casos de sarampo. “Nós adaptamos também uma sala de isolamento. As duas salas já estão sendo usadas para internação”, informou Itamar Júnior.

“Se o surto ocorrer, o HMS já está preparado para tratar sem expor os outros pacientes”, enfatiza o diretor. O HMS deve ser procurado nos casos de urgência e emergência. Crianças que podem ficar no isolamento em casa, devem procurar as Unidade Básicas de Saúde (UBSs) para realizar a notificação.

Os setores de infectologia e epidemiologia estão diretamente envolvidos no protocolo de atendimento dos casos suspeitos de sarampo. O médico que perceber que o paciente pode ter contraído a doença deve solicitar imediatamente a notificação obrigatória do setor de epidemiologia. O infectologista irá acompanhar os casos que ficarem internados no hospital.

A enfermeira responsável pelo setor de epidemiologia, Carina Sousa, explica que a notificação é mandada para Divisa, órgão responsável pela investigação domiciliar. “Primeiro a gente realiza a busca ativa hospitalar, passa os dados para a Divisa, faz a coleta da amostra de sangue e a Divisa manda para o laboratório de referência em Belém”, disse.

Essa busca ativa é importante para controlar o contagia, evitando o surto. O HMS é responsável pelo paciente somente enquanto ele estiver internado. (Ascom/HMS)

