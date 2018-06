Programação especial vai marcar os 30 anos da Pastoral do Menor

A Pastoral do Menor (Pamen) da Diocese de Santarém promove entre os dias 12 e 16, uma vasta programação para comemorar seus 30 anos de fundação. Atualmente a Pastoral do Menor atende 1.900 menores, entre crianças e adolescentes. Além da sede, a entidade possui 14 núcleos em diversos locais da Diocese de Santarém. A festa dos 30 anos de fundação da Pastoral do Menor só vai ocorrer neste mês de junho para que Irmão Ronaldo participe das comemorações.

SANTARÉM – A Pastoral do Menor (Pamen) da Diocese de Santarém promove entre os dias 12 e 16, uma vasta programação para comemorar seus 30 anos de fundação. Haverá encontros, visita aos núcleos, visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição e Missa em Ação de Graças. O fundador da instituição, irmão Ronaldo Hein, estará participando deste momento celebrativo.

Segundo o coordenador da entidade, padre Eugênio Venzon, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus (SCJ), esse “é um momento especial e único, pois nestes 30 anos muitas crianças, adolescentes e famílias foram restauradas devolvendo a todos a dignidade de filhas e filhos de Deus”.

Ainda de acordo com o padre, o trabalho da Pastoral do Menor “foi e é um trabalho com os preferidos de Deus: ‘Quem acolhe o menor, a mim acolhe’ (Evangelho de Marcos 9,37). Portanto, tudo o que foi feito e está sendo feito é a Deus que foi e está sendo feito”.

O bispo da Diocese de Santarém, Dom Flávio Giovenale, ressalta a importância da Pastoral do Menor para a missão social da Igreja em Santarém. Segundo ele, a Pastoral do Menor cuida de um dos grupos mais frágeis da sociedade, crianças e adolescentes que podem se tornar vulneráveis por situações educacionais, familiares, sociais, econômicas.

“Por isso é o amor que, como Igreja e como sociedade, demonstramos para quem é menos favorecido. São 30 anos de um trabalho bonito, sério e competente ajudando crianças e adolescentes a terem nova chance na vida. Para nós, é uma alegria celebrar essa história e um compromisso em continuar para que todas as crianças e adolescentes possam ter vida e vida plena”, destacou Dom Flávio.

Atualmente a Pastoral do Menor atende 1.900 menores, entre crianças e adolescentes. Além da sede, a entidade possui 14 núcleos em diversos locais da Diocese de Santarém. Com os menores são desenvolvidas atividades de esporte e lazer, curso de marcenaria, serigrafia, crochê e bordado, dança, violão e teclado, informática, biscuit, teatro, reforço escolar, corte e costura, e culinária (nos cursos corte e costura, e culinária além de algumas adolescentes, também participam mães de menores atendidos pela Pastoral).

Fundação

Em 1982, o então bispo da Diocese de Santarém, Dom Tiago Ryan, da Ordem dos Frades Menores (OFM), pediu à Coordenação Diocesana de Pastoral para fazer um contato com as crianças e adolescentes que trabalhavam nas ruas da cidade para ver de perto a situação em que viviam. Foi a partir desta iniciativa que Irmão Ronaldo David Hein, da Congregação de Santa Cruz, junto com alguns membros da Associação dos Educadores Católicos (AEC), iniciou um trabalho junto a 12 crianças e adolescentes engraxates.

As primeiras reuniões aconteciam semanalmente na Praça da Matriz, e depois no salão paroquial da Matriz, onde os meninos recebiam orientação para a vida, uma refeição e uma oportunidade para brincar.

No período 1984 a 1986 começa o trabalho de parceria com a FBESP (Antiga FEBEM), acompanhando crianças e adolescentes em situação de rua. Na época, era notório o consumo de drogas, aumento da violência, a decadência na convivência familiar e o desinteresse pela escola formal. Então surgiu outro grupo de voluntários da equipe de Catequese Escolar. O trabalho expandiu para incluir lavadores de carro, jornaleiros, vendedores ambulantes e pedintes, totalizando 50 menores. Os Irmãos de Santa Cruz cederam à área coberta do Colégio Dom Amando para atender aos meninos, pois o salão paroquial da Matriz não comportava mais o grupo. Enquanto isso o grupo de voluntários reunia em uma sala da Catequese Escolar, para organizar seus trabalhos.

O seu fundador, irmão Ronaldo Hein, ficou à frente da Pastoral até o dia 2 de janeiro de 2018, pois sua congregação o designou para uma nova missão: coordenar uma Casa de Formação em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. A festa dos 30 anos de fundação da Pastoral do Menor só vai ocorrer neste mês de junho para que Irmão Ronaldo participe das comemorações. (Ascom/Diocese)