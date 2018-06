Pescadores fazem procissão e festa para seu padroeiro São Pedro

A festa de São Pedro, promovida pela Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-20, encerra nesta sexta-feira (29). À tarde acontece a tradicional procissão fluvial saindo às 16 horas do porto da Marques Pinto. A procissão seguirá até o porto graneleiro, da à volta e segue em direção ao Porto dos Milagres (orla do bairro Uruará), e depois retorna ao porto da Marques Pinto de onde os devotos irão em caminhada com a imagem de São Pedro até a Catedral de Nossa Senhora da Conceição para a Santa Missa.

A festa de São Pedro, promovida pela Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-20, encerra nesta sexta-feira (29). A programação inicia às 8h na sede da Z-20 e terá assembleia geral, café da manhã e almoço de confraternização.

Mais tarde acontece a tradicional procissão fluvial saindo às 16 horas do porto da Marques Pinto. A procissão seguirá até o porto graneleiro, da à volta e segue em direção ao Porto dos Milagres (orla do bairro Uruará), e depois retorna ao porto da Marques Pinto de onde os devotos irão em caminhada com a imagem de São Pedro até a Catedral de Nossa Senhora da Conceição para a Santa Missa.

Após a celebração a colônia realiza a parte social dos festejos na sede da entidade.