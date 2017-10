Pastoral Social da Paróquia de Fátima promove Feira da Agrobiodiversidade

A Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, bairro de Fátima, em parceria com diversos órgãos de Santarém promove nos dias 20 e 21 de outubro a II Feira da Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar no Oeste do Pará. Segundo a coordenação, o objetivo do evento é desenvolver ações para preservação e manutenção da agrobiodiversidade genética do Bioma Amazônico, em benefício da segurança alimentar do povo desta região.

SANTARÉM - A Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, bairro de Fátima, em parceria com diversos órgãos de Santarém promove nos dias 20 e 21 de outubro a II Feira da Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar no Oeste do Pará. O evento acontecerá na quadra ao lado da Igreja de Fátima com exposições, oficinas, apresentações teatrais, celebrações, danças folclóricas e show cultural.

Nesta sexta-feira (20) a programação inicia às 8 horas com uma celebração ecumênica, seguida da abertura oficial com o pronunciamento das autoridades.

Segundo a coordenação, o objetivo do evento é desenvolver ações para preservação e manutenção da agrobiodiversidade genética do Bioma Amazônico, em benefício da segurança alimentar do povo desta região.

Além disso, a feira pretende valorizar a agricultura familiar da região; promover intercâmbio entre os produtores rurais; expor à população produtos e a importância das sementes crioulas para o desenvolvimento da região Oeste do Pará.

A II Feira da Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar é uma das ações da Paróquia de Fátima em sintonia com a Campanha da Fraternidade 2017, que aborda o Cuidado com a Casa Comum. (Pascom)