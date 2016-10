Pastoral do Menor realiza caminhada para lançar Campanha Natal Sem Fome

A Pastoral do Menor da Diocese de Santarém, oeste do Pará, realizará na sexta, dia 7, a Caminhada das Crianças e o lançamento da Campanha Natal Sem Fome 2016, que pretende arrecadar 35 toneladas de alimentos não perecíveis. A concentração da caminhada será a partir das 16h30 em frente à sede da entidade, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 48, bairro Aeroporto Velho. Na chegada a Praça do Pescador, a Pastoral do Menor promoverá uma programação cultural com a participação de parceiros da entidade.

Segundo o coordenador pedagógico da Pastoral, Kennedy Harilal, a caminhada abordará sobre os direitos das crianças e adolescentes.

“Nosso principal objetivo é que a sociedade possa se mobilizar e também ver que as crianças e adolescentes têm alguns direitos garantidos, tanto pela Pastoral do Menor, quanto por outro organismo da sociedade”, explicou.

A concentração da caminhada será a partir das 16h30 em frente à sede da entidade, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 48, bairro Aeroporto Velho. De acordo com a coordenação, a caminhada sairá às 17h em direção à Praça do Pescador com o seguinte trajeto: Afonso Pena, Av. Barão do Rio Branco, Av. São Sebastião, Tv. 15 de Agosto e Av. Tapajós.

Harilal informou ainda, que a ação tem apoio de várias entidades: “Durante o percurso alguns parceiros estarão conosco, como o Comdeca, a Rede de Proteção e Apoio ao Adolescente de Santarém, abrigo, Apae, Seara, dentre outras”.

Na chegada a Praça do Pescador, a Pastoral do Menor promoverá uma programação cultural com a participação de parceiros da entidade.

NATAL SEM FOME De acordo com Harilal, durante a programação na Praça do Pescador será lançada oficialmente a Campanha Natal Sem Fome.

A intenção este ano é arrecadar 35 toneladas de alimentos não perecíveis. “Nós pretendemos atender duas mil famílias, haja vista que mil famílias beneficiadas serão da Pastoral do Menor, atendendo os 16 núcleos”, garantiu.

Quanto a arrecadação, serão vários pontos de coleta: escolas, igrejas da Diocese de Santarém, empresas, a tradicional coleta das ruas, e o principal será pelo Círio Social.

“No dia do Círio da Conceição teremos 16 postos de arrecadação de alimentos durante o trajeto”, informou Harilal. O Círio da Conceição ocorrerá dia 27 de novembro. (Com informações da Ascom/Diocese de Santarém)

