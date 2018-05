Católicos vão às ruas celebrar Corpus Christi

A festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia; sendo o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai às ruas em procissão. É também o momento em que os fiéis agradecem e glorificam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia. As duas procissões também fazem parte das festividades da Paróquia Santíssimo Sacramento que começou dia 26 de maio e prossegue até o próximo domingo, 3 de junho, com o tema “Leigos na Igreja e no mundo” e o lema “Somos um só pão e um só corpo”

SANTARÉM – Amanhã, quinta-feira, dia 31, a Igreja Católica celebra a Festa do Corpo de Deus (Corpus Christi, em latim). Em Santarém, oeste do Pará, haverá duas procissões saindo às 17 horas: uma da Igreja Santa Rita de Cássia, bairro Floresta, e outra da Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal, encerrando na praça da Igreja Santíssimo Sacramento, bairro Santíssimo, onde terá missa campal presidida pelo bispo diocesano Dom Flávio Giovenale.

O dia de Corpus Christi é o único dia do ano em que Jesus Eucarístico sai às ruas em procissão. O bispo Dom Flávio Giovenale, ressalta a importância desta festa para a Igreja: “Na festa do Corpo de Deus nós saímos pelas ruas. Jesus sempre caminha nas ruas de nossa cidade, nos interiores, nos corações, na nossa família, em nosso trabalho, nos estudos. Neste dia nós queremos agradecer a Deus o dom da Eucaristia e manifestar publicamente a nossa fé na presença real, viva, eficaz e plena de Jesus Cristo na hóstia consagrada. É um dia de bênçãos para todos”.

Dom Flávio ressaltou ainda que a iniciativa de realizar duas procissões é uma maneira de descentralizar e assim envolver um maior número de fiéis: “Santarém é muito grande. Há vários anos se escolheu manter a unidade nessa grande celebração. Não é cada paróquia faz a sua procissão, mas uma festa conjunta de toda a cidade. Como Santarém é uma cidade muito grande, então ao menos sair de dois locais”.

As duas procissões também fazem parte das festividades da Paróquia Santíssimo Sacramento que começou dia 26 de maio e prossegue até o próximo domingo, 3 de junho, com o tema “Leigos na Igreja e no mundo” e o lema “Somos um só pão e um só corpo” (1 Cor 10,17).

TRAJETO Saindo da igreja Santa Rita de Cássia, bairro Floresta (Rua Maravilha com a Couto Magalhães), seguindo pelas seguintes ruas: Avenida Moaçara, Rodovia Santarém/Curuá-Una, Av. Elinaldo Barbosa, Trav. José Agostinho até à Praça da Igreja Santíssimo Sacramento.

Saindo da igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal, seguindo pelas seguintes ruas: Av. Plácido de Castro, Trav. Frei Ambrósio, Avenida Borges Leal, Travessa José Agostinho até à Praça do Santíssimo.

ORIGEM A celebração da festa de Corpus Christi surgiu na Bélgica, por iniciativa da Freira Juliana de Mont Cornillon, que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. Em 1247, realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liege, na Bélgica.

Esta festa foi instituída pela Igreja Católica em 1264 pelo Papa Urbano IV, sendo que o Papa Clemente V tornou a celebração da Eucaristia um dever canônico mundial. Com a oficialização, a festa de Corpus Christi passou a ser celebrada todos os anos na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. (Ascom/Diocese de Santarém)