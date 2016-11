Católicos tem celebração no Dia de Finados

Nos cemitérios centrais, Nossa Senhora dos Mártires e São João Batista, haverá duas missas às 7 e 18 horas. As celebrações vão ocorrer na Avenida Mendonça Furtado entre os dois cemitérios. A programação do cemitério do bairro Cambuquira será de responsabilidade da Região Seis de Pastoral da Diocese de Santarém. No cemitério do Mararu a programação é de responsabilidade da Área Pastoral São Lucas, Região Dois de Pastoral. A Igreja Católica oficializou a celebração do Dia de Finados em 1311 e, em 1915, Bento XV estendeu a solenidade a toda a Igreja.

SANTARÉM – A Pastoral Urbana Diocesana definiu a programação religiosa do Dia de Finados, na próxima quarta, dia 2 de novembro, para a cidade Santarém.

Nos cemitérios centrais, Nossa Senhora dos Mártires e São João Batista, haverá duas missas às 7 e 18 horas. As celebrações vão ocorrer na Avenida Mendonça Furtado entre os dois cemitérios.

Missionários de várias comunidades da cidade de Santarém estarão nos cemitérios, durante todo o dia, em espírito de evangelização e misericórdia, visitando as famílias que vão velar seus entes queridos.

Dentro da programação, ainda terá a presença de agentes da Pastoral da Comunicação Diocesana (Pascom) e do Sistema Diocesano de Comunicação (SDC) por meio do serviço de som instalado entre os dois cemitérios, recebendo intenções para a Santa Missa das 18h, repassando informações e mensagens de reflexão.

A programação do cemitério do bairro Cambuquira será de responsabilidade da Região Seis de Pastoral da Diocese de Santarém. No dia de Finados haverá naquela região somente a visita dos missionários no cemitério pela manhã e tarde. A missa especial de Finados ocorrerá na Paróquia Sagrada Família, bairro Aeroporto Velho, às 19h30. A igreja faz parte da Região Seis.

No cemitério do Mararu a programação é de responsabilidade da Área Pastoral São Lucas, Região Dois de Pastoral. A partir das 7h30 terá o Terço Mariano; Meio-dia, Ofício de Nossa Senhora; às 15h, Terço da Divina Misericórdia; às 16h30, Terço das Almas; Às 18h acontece o encerramento com a celebração eucarística. Durante toda a programação, antes da Santa Missa, os missionários estarão em visita no cemitério.

FINADOS Segundo dados históricos, o costume de orar pelas pessoas falecidas é uma realidade desde os primeiros tempos do cristianismo e foi conservado pelas comunidades cristãs.

Quanto a essa data, 2 de Novembro, se deve a Santo Odilon. Segundo ele, como 1º de novembro é festejado todos os Santos, um dia depois deveria-se celebrar a memória dos falecidos.

A Igreja Católica oficializou a celebração do Dia de Finados em 1311 e, em 1915, Bento XV estendeu a solenidade a toda a Igreja. (Com informações da Pascom/Diocese de Santarém)