Caminhada em defesa do igarapé do Urumari

SANTARÉM – A Paróquia Cristo Libertador da Diocese de Santarém, em parceria com o Comitê em Defesa do Igarapé do Urumari, promoverá neste sábado (08) a 1ª Caminhada Pela Vida.

A atividade tem o objetivo de manifestar e repudiar toda ação que destrói a vida. Durante a caminhada serão realizadas reflexões, coleta de resíduos sólidos, plantio de mudas e distribuição de panfletos. A área da caminhada abrange os bairros Área Verde e Uruará.

A ação pretende também coletar assinaturas para o abaixo assinado que apoia à Criação da APA Maicá. O abaixo assinado é uma iniciativa da Pastoral Social da Diocese de Santarém.

Na caminhada devem participar mil pessoas que envolvem as crianças da Catequese Infantil, jovens da Crisma, jovens dos segmentos juvenis (PJ – Pastoral da Juventude, JUFRA – Juventude Franciscana e Jovens Franciscanos), coroinhas, IAM – Infância e Adolescência Missionária e integrantes do MCC – Movimento de Cursilho de Cristandade e integrantes das CEBs – Comunidades Eclesiais de Base das nove comunidades da paróquia.

A Caminhada pela Vida conta ainda, com a participação da Pastoral Social Diocesana, Federação das Organizações Quilombolas de Santarém – FOQS, FAMCOS, Comitê Urumari, SAPOPEMA, Terra de Direitos, entre outras organizações. (Com informações da Pascom/Diocese de Santarém)