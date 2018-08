Setran anuncia investimentos na região oeste

Somente em Santarém, os valores ultrapassam R$ 16 milhões na duplicação da PA-453 (Rodovia Fernando Guilhon); na pavimentação da Rodovia PA-457, além da construção de ciclovias e acostamento; na conservação da Rodovia Transfordlândia; na construção de cinco pontes em madeira de lei na Rodovia Transfordlândia e no retorno da circulação em áreas atingidas por desastres naturais. A região também será beneficiada pela conservação da vicinal Interpraia, com 63,7 Km, antigo sonho do turismo tapajônico, que interligará o aeroporto de Santarém às praias de Ponta de Pedras e Alter do Chão, em Santarém, e de Pindobal e Aramanaí, em Belterra.

O secretário de Estado de Transportes Kleber Menezes estará em Santarém na sexta-feira, dia 31, onde dará coletiva à imprensa, na rotatória no entroncamento da Rodovia Fernando Guilhon (PA-453), com a Rodovia Everaldo Martins (PA-457). Será às 9h30.

Na oportunidade ele anuncia uma série de recursos para as regiões Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós, os investimentos são similares: R$ 28.361.635,14 com obras iniciadas em 2017 e previsão de término em 2019.

Somente em Santarém, os valores ultrapassam R$ 16 milhões na duplicação da PA-453 (Rodovia Fernando Guilhon); na pavimentação da Rodovia PA-457, além da construção de ciclovias e acostamento; na conservação da Rodovia Transfordlândia; na construção de cinco pontes em madeira de lei na Rodovia Transfordlândia e no retorno da circulação em áreas atingidas por desastres naturais.

A região também será beneficiada pela conservação da vicinal Interpraia, com 63,7 Km, antigo sonho do turismo tapajônico, que interligará o aeroporto de Santarém às praias de Ponta de Pedras e Alter do Chão, em Santarém, e de Pindobal e Aramanaí, em Belterra.

A licitação da obra já foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), assim como as referentes à recuperação da Translago (PA-257), Transuruará (PA-370), PA-433 e PA-445 (Mojuí dos Campos), rodovias não pavimentadas que também dependem do resultado dos certames.

No município de Placas, mais de R$ 1 milhão foi investido em serviços de construção de três pontes e de reforma de três pontes em estrada vicinal, que se encerram no próximo mês de setembro. Senador José Porfírio, por sua vez, recebeu mais de R$ 5,4 milhões às obras de restauração da PA-167, concluídas em junho passado.

Já Itaituba recebeu a conservação rodoviária da Estrada do Bis, finalizada há dois meses, com investimentos que chegaram a R$ 4 milhões. Diversos municípios receberam ainda investimentos de mais de R$ 1 milhão em obras de manutenção de pontes em madeira para melhoria do tráfego. (Secom)