Servidores do TJ são resgatados após barco ficar à deriva no rio Amazonas

SANTARÉM – Um grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), do Fórum de Santarém, foi resgatado na noite de terça, dia 26, após a embarcação que navegavam ter ficado à deriva no rio Amazonas, na localidade conhecida por Urubuquaquá, próximo desta cidade, na região oeste paraense. As informações são do 4° Distrito Naval.

Segundo o Distrito, o resgate foi feito por homens da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) nas proximidades da Comunidade “Barreira do Tapará”.

A solicitação foi atendida pela equipe de Inspeção Naval da CFS, depois que os servidores, entre eles o Juiz Flávio Lauande, a promotora Ione Nakamura, o defensor público Matuzalém Bernardo, o analista judiciário Adelcides Marinho, o técnico de informática Élvis Silva, o cabo PM Ribeiro e o piloto Edilson Silva informaram que a embarcação que estavam sofreu uma pane e não pode continuar a viagem. Eles viajam a serviço da Vara Agrária do Fórum de Santarém

