Servidora do Estado bate ponto por antecipação e vai pra Copa na Rússia

O que leva funcionário público a bater ponto por antecipação, registrando o comparecimento ao trabalho durante 30 dias, mas mesmo assim ausentar-se do trabalho e, acreditem, exibir-se em redes sociais viajando em outro país?

É a certeza da impunidade.

É a certeza de que não será descoberto.

É a certeza de que ninguém terá acesso a essa transgressão.

É a certeza de que, se todo mundo faz e não pega nada, eu também posso fazer, porque não vai pegar nada comigo.

A Roma News informa o caso da engenheira da Secretaria Estadual de Transportes (Setran), Iolanda Vilhena, que foi para a Rússia, acompanhar o marido, Adélcio Torres, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Até aí, tudo muito bom, tudo muito bem.

Não tivesse a dita cuja deixado o ponto de serviço assinado durante todo este mês de junho, como demonstram as imagens que o portal exibe.

Iolanda Vilhena Torres, segundo o Roma News, é engenheira civil, com matrícula 327468/1. Ela assinou o ponto até o dia 29 de junho, último dia útil deste mês. Na folha de ponto, pode-se ver que o dia 1º doi facultado pela administração estadual por causa do feriado de Corpus Christi. O ponto está assinado a partir do dia 2 de junho, no horário de expediente de 8h às 14 h.

O portal tentou ouvir a Setran, mas a assessoria informou, que a Secretaria Estadual de Administração (Sead), é o órgão responsável por disciplinar o horário de expediente e a folha de ponto dos servidores.

Perfeito.

E por que a Sead não se manifesta sobre isso?

Deveria fazê-lo, pelo apreço à reputação dos próprios servidores públicos, que já são injustamente estigmatizados como ociosos e ineficientes, em boa parte por causa de condutas como a da engenheira da Setran.