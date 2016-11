Sefa passa a usar novo sistema para melhorar o atendimento em Santarém

Segundo o coordenação da Sefa, Nivaldo Brederode, o sistema permite o acompanhamento, em tempo real, do atendimento que está sendo feito, otimizando a gestão e os fluxos do atendimento presencial. O sistema de gerência de atendimento começou a ser usado pelas unidades da Secretaria da Fazenda desde 2012. No ano passado, a secretaria registrou 91.037 atendimentos presenciais. O call center recebeu 67.526 ligações e o Portal de Serviços teve 7.222.402 acessos.

SANTARÉM – A coordenação regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Santarém, no oeste do Pará, iniciou o uso do novo sistema de gerência do atendimento, que visa melhorar a gestão do fluxo de pessoas, dar agilidade nos atendimentos presenciais e maior segurança na unidade.

“O sistema começou a ser usado oficialmente no dia 27 de outubro, mas já vínhamos fazendo testes para podermos atender melhor nosso contribuinte”, informou o coordenador de Santarém, Nivaldo Brederode.

Segundo a coordenação de atendimento da Sefa, o sistema permite o acompanhamento, em tempo real, do atendimento que está sendo feito, otimizando a gestão e os fluxos do atendimento presencial.

“Com isso, será mais fácil corrigir eventuais problemas e oferecer um atendimento mais ágil”, explica Augusto Miranda, que coordena os assuntos estratégicos na Sefa.

O sistema de gerência de atendimento começou a ser usado pelas unidades da Secretaria da Fazenda desde 2012. Para o contribuinte a diferença inicial é o uso de senha para ser atendido. Uma das metas do planejamento estratégico da Sefa é melhorar o atendimento.

No ano passado, a secretaria registrou 91.037 atendimentos presenciais. O call center recebeu 67.526 ligações e o Portal de Serviços teve 7.222.402 acessos.

Segundo a coordenadora do atendimento da Sefa, Tania Braga, o objetivo da secretaria é melhorar cada vez mais o atendimento presencial e aumentar os serviços disponíveis on-line e por meio telefônico, para que o contribuinte não precise se deslocar até as unidades fazendárias. (Com informações da Secom)