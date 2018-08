Santarém sedia conferência de contabilidade

De 23 a 25 de agosto, Santarém vai receber diversos profissionais e estudantes da área contábil, que moram nas cidades da região, na 3ª Conferência Paraense de Contabilidade. A iniciativa é do Conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC-PA), e tem como tema “Conectar, Inovar e Praticar com Transparência”. A abertura do evento acontece a partir das 17h, no auditório do Qualifica Cursos. Entre as palestras ofertadas estão: Habilidades e competências do profissional contábil diante aos novos desafios tecnológicos; A função social dos tributos e o papel fiscalizador do Ministério Público de Contas entre outras.

De 23 a 25 de agosto, Santarém vai receber diversos profissionais e estudantes da área contábil, que moram nas cidades da região, na 3ª Conferência Paraense de Contabilidade. A abertura do evento acontece a partir das 17h, no auditório do Qualifica Cursos.

A iniciativa é do Conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC-PA), e tem como tema “Conectar, Inovar e Praticar com Transparência”. Os interessados podem realizar as inscrições no site do órgão www.crcpa.org.br.

Entre as palestras ofertadas estão: Habilidades e competências do profissional contábil diante aos novos desafios tecnológicos; A função social dos tributos e o papel fiscalizador do Ministério Público de Contas; Sustentabilidade e responsabilidade sócio-empresarial; Prevenção e administração de riscos no exercício da profissão contábil, além de uma mesa redonda sobre os principais impactos e desafios do e-social.