Rodovia que liga Santarém à Alter do Chão recebe melhorias com ciclovia e acostamento

SANTARÉM – A PA-457 (Rodovia Everaldo Martins), que liga Santarém à Vila Balneária de Alter do Chão, começou a receber importantes serviços de infraestrutura.

As obras realizadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), compreendem a implantação de acostamento com pavimentação, rotatória, ciclovia, sinalização e iluminação em toda sua extensão (28,68 km).

O valor da obra ultrapassa R$ 11 milhões. Os serviços estão sendo executados pela empresa ETEC Engenharia, vencedora da licitação pública, e devem ser concluídos em até 180 dias.

“Realizamos limpeza das laterais da rodovia para ser colocado material de base, sub-base para fazer a implantação da ciclovia, que vai entrar pelo lado esquerdo, com uma faixa de 2,90 metros, sendo 2,50 m de ciclovia com duas faixas, uma área de fuga para pedestres com 0,40 metros. Do outro lado, será feito na via o acostamento de 1,50 metros”, explica o gerente do 3º Núcleo Regional da Setran, José Carlos Merabeth.

A rodovia ficará mais segura com a implantação de uma rotatória no cruzamento da Fernando Guilhon com a Rodovia Everaldo Martins, fazendo com que o condutor evite manobras ou conversões ilegais.

BENEFÍCIOS As obras de infraestrutura na Rodovia Everaldo Martins devem impulsionar a prática esportiva, por meio do ciclismo, de corridas e caminhadas, a atividade turística e o fomento à economia, oferecendo melhores condições de acesso à Vila de Alter do Chão e, também, a outras praias e demais balneários que são via de acesso pela rodovia, a exemplo de Ponta de Pedras.

Além do turismo, os moradores de 18 comunidades rurais, localizadas no entorno da região do Eixo Forte, distribuídas ao longo da PA-457, também serão beneficiados com melhorias do escoamento da produção agrícola para se chegar aos centros de abastecimento de Santarém. (Secom)