Representantes da sociedade civil conhecem sistema de barragens na MRN

ORIXIMINÁ – A Mineração Rio do Norte (MRN) recebeu, nos dias 16 e 17, membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB) e da Defesa Civil de Oriximiná, do diretor do campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) no município e dos representantes do Poder Legislativo do município, para vistoriar o sistema de disposição de rejeitos e as respectivas medidas de controle e segurança adotados pela empresa, incluindo o monitoramento ambiental dos rios e igarapés da região, além de se seu processo de reflorestamento.

Acompanhados por gestores da MRN, os representantes da sociedade civil do município inspecionaram as estruturas de armazenamento (tanques) dos rejeitos de mineração da bauxita e as barragens de retenção de sólidos localizados na área do Porto, quando tiveram a oportunidade de conhecer as medidas de segurança, cuidados e monitoramento ambiental adotados pela empresa na implantação e operação de suas atividades. Na mesma oportunidade, visitaram o Viveiro Florestal, local onde são produzidas todas as mudas de espécies nativas que são utilizadas no processo de reflorestamento da empresa.

“No momento que nós chegamos aqui, verificamos todos os dados que nos foram passados, isto nos deixa tranquilos. Inclusive já parabenizo a MRN pela elaboração do Plano de emergência e fico feliz em ver que as soluções caminham de uma forma bem segura.”, enfatizou o ex-vereador, Lucenildo Rocha Andrade, membro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente.

Na avaliação de Cauan Araújo, diretor do campus da Ufopa, o encontro foi um marco na relação entre a empresa e os órgãos ambientais de Oriximiná. “Acho que o principal ponto positivo foi o Conselho, enquanto representante da sociedade civil ligado à defesa do meio ambiente, se inteirar sobre a segurança das barragens. Foi muito bem ilustrado o sistema de barragens da MRN e a segurança desse modelo que é implantado aqui.”, avalia.

Para os vereadores, a visita serviu como oportunidade para a MRN as esclarecer dúvidas da população. “Quando não se tem a informação e o entendimento, é difícil você tentar falar algo. Então, é bom vir e conhecer a realidade para que possamos tirar melhores conclusões. O encontro foi extremamente produtivo e esclarecedor. Vemos um projeto que tem sim responsabilidade dentro do munícipio.”, reforça a vereadora Josy Seixas.

“Para a MRN, estas visitas significaram uma excelente oportunidade para reforçar a transparência e responsabilidade de suas atividades operacionais e de seu gerenciamento do sistema de barragens, tema de significativa importância para a empresa e para a sociedade. Além disso, a recepção dos representantes da sociedade civil do município de Oriximiná foi uma oportunidade de esclarecer todas as dúvidas existentes sobre o tema, transmitindo segurança quanto à estabilidade e correção de seu sistema de disposição de rejeitos, além de ter reforçado o relacionamento e interlocução entre a MRN e a sociedade”, ressaltou o gerente de Relações Institucionais da MRN. (Ascom/MRN)