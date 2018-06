Receita Federal não fechará unidades na região

Os serviços prestados pelas unidades da RF no Pará são fundamentais para o fortalecimento econômico das regiões do Estado e, a suspensão de seus serviços “traria perdas ao erário e também muito atropelo para aqueles que precisam de ter uma relação próxima com a Receita. Segundo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, as agências da Receita Federal (RF), em Itaituba, Oriximiná e Novo Progresso continuarão em pleno funcionamento e não terão mais seus serviços suspensos. Segundo ele houve corte no orçamento da Receita Federal e esse corte implicou na suspensão de algumas unidades da Receita Federal pelo Brasil, mas em relação ao Estado do Pará, não há nenhuma unidade que terá suas atividades suspensas.

A garantia da permanência foi dada ontem, 26, ao senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, durante audiência quando recebeu a informação que nenhuma unidade será fechada no Pará.

O parlamentar vinha cobrando um posicionamento por parte do órgão federal para rever o seu projeto de reestruturação de suas unidades. A informação, naquele momento, era que seriam suspensas as atividades em 58 agências de pequeno porte em todo o Brasil. Somente na jurisdição da Delegacia da RF da Região de Santarém, as unidades de Itaituba, Novo Progresso e Oriximiná, corriam o risco de serem fechadas.

“De fato, nós tivemos corte no orçamento da Receita Federal. Esse corte implicou na suspensão de algumas unidades da Receita Federal pelo Brasil, mas em relação ao Estado do Pará, não há nenhuma unidade que terá suas atividades suspensas”, confirmou o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.

Para o senador os serviços prestados pelas unidades da RF no Pará são fundamentais para o fortalecimento econômico das regiões do Estado e, a suspensão de seus serviços “traria perdas ao erário e também muito atropelo para aqueles que precisam de ter uma relação próxima com a Receita”, enfatizou.

Como justificativa para garantir o não fechamento das agências no Pará, o senador citou as grandes distâncias entre os municípios do Pará e as condições precárias das rodovias federais que ligam a região do oeste paraense. “A agência de Itaituba, por exemplo, atende a cinco municípios do Pará. Se esta unidade tivesse suas atividades suspensas, as pessoas teriam que se deslocar até Altamira, a uma distância de 400 km, ou para Santarém, distante a 300km da sede de Itaituba”, explicou o senador.

Para o parlamentar, foi acertada a decisão da RF em manter as unidades do Pará. O Estado será poupado dos cortes e ficará fora do projeto de reestruturação de unidades da Receita.