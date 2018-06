Programa Territórios Sustentáveis ganha apoio de agência de desenvolvimento

Foi assinado memorando de entendimento com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) Brasil de colaboração por cinco anos para a execução do Territórios Sustentáveis, programa patrocinado pela MRN. O programa, criado em 2015, propõe um novo modelo de desenvolvimento, com uma gestão territorial integrada, economia diversificada e participação social. O Territórios Sustentáveis envolve os municípios de Faro, Oriximiná e Terra Santa, no oeste do Pará, com uma população total de 88 mil pessoas, incluindo a população urbana, agricultores, comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

BRASÍLIA – A Mineração Rio do Norte (MRN) fechou, na última sexta-feira (25), um memorando de entendimento com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) Brasil de colaboração por cinco anos para a execução do Territórios Sustentáveis, programa patrocinado pela MRN.

O programa, criado em 2015, propõe um novo modelo de desenvolvimento, com uma gestão territorial integrada, economia diversificada e participação social. O Territórios Sustentáveis envolve os municípios de Faro, Oriximiná e Terra Santa, no oeste do Pará, com uma população total de 88 mil pessoas, incluindo a população urbana, agricultores, comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Para abranger todos os setores, o programa é dividido em cinco eixos: Gestão Pública; Capital Social; Desenvolvimento Econômico, Gestão Ambiental e Quilombola.

Com a assinatura do acordo, a USAID passa a fazer parte do comitê gestor do programa que, atualmente, é composto pela MRN e por três organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips): Agenda Pública, Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Além disso a USAID investirá recursos financeiros no Programa dentro da modalidade conhecido como Global Development Alliance (GDA), que visa estabelecer parcerias com o setor privado alavancando recursos e expertise que promovem o desenvolvimento.

De acordo com Anna Toness, Diretora do Programa para Conservação da Biodiversidade da USAID, a parceria com a MRN é um exemplo do trabalho colaborativo existente entre empresas privadas, setor público e organizações não-governamentais em prol do desenvolvimento socioeconômico sustentável das comunidades na Amazônia. “Estamos muito contentes com essa parceria, pois esse é um programa inovador no que se refere ao relacionamento com as comunidades. Queremos apoiar não somente com o aporte financeiro, mas também trazer a nossa expertise de mais de 60 anos em projetos para que possamos construir juntos um programa cada vez melhor e que seja modelo para outros projetos”, avalia.

Para a MRN, a parceria irá propiciar mais robustez na governança do programa, uma vez que a agência é referência no monitoramento de projetos. “A USAID é a principal agência dos EUA de parceria e cooperação para o desenvolvimento sustentável no mundo, contar com esse apoio significa muito, porque vai fazer com que o programa ganhe ainda mais força. Fico muito feliz em ver que estamos conseguindo atrair a atenção de instituições tão importantes, isso sinaliza que estamos no caminho certo”, ressalta o presidente da MRN, Guido Germani. (Ascom/MRN)