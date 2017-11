Jovem Aprendiz inicia módulo prático na MRN

Cinquenta e três jovens aprovados em processo seletivo realizado em abril – e que já concluíram a parte teórica – serão treinados por instrutores da MRN na operação de caminhão, trator, escavadeira e carregadeira. Parte das atividades do módulo prático será realizada nas instalações da MRN, em Porto Trombetas. Os jovens aprendizes de Oriximiná, que concluirão a formação em maio de 2018, também estão sendo qualificados como operadores de equipamentos de mina.

ORIXIMINÁ – Começou nesta terça, dia 14, em Porto Trombetas, neste município, o módulo prático do Programa Jovem Aprendiz da Mineração Rio do Norte (MRN), desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Cinquenta e três jovens aprovados em processo seletivo realizado em abril – e que já concluíram a parte teórica – serão treinados por instrutores da MRN na operação de caminhão, trator, escavadeira e carregadeira. Parte das atividades do módulo prático será realizada nas instalações da MRN, em Porto Trombetas.

Desde 2015, o Programa Jovem Aprendiz da MRN/Senai já qualificou jovens em Santarém (mecânica) e Terra Santa (operador de equipamentos de mina). Os jovens aprendizes de Oriximiná, que concluirão a formação em maio de 2018, também estão sendo qualificados como operadores de equipamentos de mina.

Os certificados, emitidos pelo Senai, têm validade nacional e facilitam o acesso a oportunidades de trabalho na mineração ou em outros segmentos da indústria. (Ascom/MRN).