Prioridade a fornecedores locais premia Alcoa

A Alcoa durante o ano passado investiu mais de R$ 290 milhões em compras no mercado paraense, para abastecer o empreendimento de bauxita que mantém em Juruti. Mais da metade desse montante, ou seja, R$ 152 milhões, foram gastos em produtos e serviços adquiridos no mercado jurutiense. Para aumentar as compras no mercado local, a Alcoa vem promovendo visitas de consultores aos fornecedores do Pará e também garantiu apoio na elaboração do plano estratégico da ACEJ. Todo esse esforço tem levado a um aumento significativo nas compras locais desde o início das operações do empreendimento em Juruti.

A Alcoa Juruti foi uma das empresas homenageadas no 6º Prêmio Redes de Desenvolvimento, evento realizado pela Federação das Indústrias do Pará, que visa valorizar as empresas que priorizam o mercado local em suas compras. É o caso da Alcoa que durante o ano passado investiu mais de R$ 290 milhões em compras no mercado paraense, para abastecer o empreendimento de bauxita que mantém em Juruti, no Oeste do Pará. Mais da metade desse montante, ou seja, R$ 152 milhões, foram gastos em produtos e serviços adquiridos no mercado jurutiense.

O resultado alcançado é fruto de parceria feita com as instituições empresariais da região, por meio do Programa REDES da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e a Associação Comercial e Empresarial de Juruti (ACEJ), seja para a capacitação de fornecedores locais, seja para o alinhamento de demandas e expectativas entre a empresa e os fornecedores locais. Nesse trabalho conjunto já foram oferecidos, por exemplo, cursos de gestão empresarial, de elaboração de preço e proposta, e orientações sobre selo de qualidade.

Para aumentar as compras no mercado local, a Alcoa vem promovendo visitas de consultores aos fornecedores do Pará e também garantiu apoio na elaboração do plano estratégico da ACEJ. Todo esse esforço tem levado a um aumento significativo nas compras locais desde o início das operações do empreendimento em Juruti.

A homenagem da Fiepa aconteceu durante cerimônia realizada no dia 8, na sede da Federação, em Belém, quando Rogério Ribas, gerente de Relações Institucionais e Recursos Humanos da Alcoa Juruti, recebeu a Menção Honrosa da categoria Percentum, concedida à empresa por ter ultrapassado a marca de 50% de suas compras no mercado local.

Rogério disse que esse reconhecimento reconfirma a importância da priorização e incentivo ao fornecedor local, mantendo sempre a competição justa e legal. “Como empresa cidadã, a Alcoa assume compromissos de sustentabilidade em suas operações e isso é prática diária no empreendimento de Juruti e em todas as unidades da empresa. Temos muito orgulho em ver reconhecido nosso esforço em favor do crescimento socioeconômico e ambiental da região onde atuamos”, destacou.

Para conceder a premiação, o Sistema Fiepa realizou levantamento e constatou que 54% das compras feitas por indústrias instaladas no Pará foram junto a fornecedores locais. O estudo aponta um importante crescimento nas negociações locais, envolvendo fornecedores paraenses e grandes grupos empresariais instalados no estado, nos últimos 17 anos. Em 2000, as chamadas compras internalizadas chegavam a R$ 173 milhões. No ano passado, elas atingiram mais de R$ 12 bilhões. O acumulado nesse período alcançou R$ 110,7 bilhões (2000-2017).

A Alcoa foi condecorada com menção honrosa na categoria Percentum, que reconheceu as três indústrias que mais compraram de empresas paraenses em termos percentuais. As homenageadas desta categoria adquiriram mais de 50 por cento de seus produtos e serviços no mercado paraense, em 2017. (Ascom/Alcoa)