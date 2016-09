Azul proíbe transportar piracuí em seus voos

Piracuí é quase ‘bomba atômica’ na Azul, que proíbe seu transporte. A empresa segue uma norma norte-americana (ao que se saiba, nos USA não há piracuí!), onde uma ou várias espécies de peixes são recusadas pelas companhias aéreas porque recebem um tratamento químico para conservação, e esse tal produto se tornaria perigoso em contato com outras substâncias dentro do bagageiro, podendo levar a incêndio. Sem nenhuma pesquisa ou simples comparação entre os produtos de lá e o de cá, a direção da Azul simplesmente proibiu o piracuí, algo bem diferente do peixe norte-americano. Para quem não conhece: o piracuí é, de preferência, feito do acari, peixe cascudo de água doce.

Por Manuel Dutra

SANTARÉM - Uma das comidas mais antigas e apreciadas na Amazônia, notadamente no Baixo Amazonas paraense, o piracuí entrou na lista de itens proibidos de despacho da companhia aérea Azul.

Explicação dos funcionários nos aeroportos: a farinha de peixe tem potencial combustível, sendo por isso um perigo no bagageiro dos aviões. Explicação que só não faz rir os passageiros que perdem seus petiscos nos balcões de despacho.

Ontem à noite, no aeroporto de Santarém, um passageiro que teve o piracuí embargado por funcionários da Azul, foi ao boxe da Gol e constatou que a outra empresa não faz restrição ao transporte desse alimento.

Um funcionário adiantou a explicação que não foi dada pela Azul: esta empresa segue uma norma norte-americana (ao que se saiba, nos USA não há piracuí!), onde uma ou várias espécies de peixes são recusadas pelas companhias aéreas porque recebem um tratamento químico para conservação, e esse tal produto se tornaria perigoso em contato com outras substâncias dentro do bagageiro, podendo levar a incêndio.

Sem nenhuma pesquisa ou simples comparação entre os produtos de lá e o de cá, a direção da Azul simplesmente proibiu o piracuí, algo bem diferente do peixe norte-americano. Um funcionário da Gol explicou que esta empresa, quando soube da decisão da Azul, mandou pesquisar o processo de produção do piracuí, nada encontrando, nem na fabricação nem no produto acabado, nenhum risco de incêndio. Para quem tem o piracuí como algo familiar, parece piada afirmar que se trata de produto combustível.

Para quem não conhece: o piracuí é, de preferência, feito do acari, peixe cascudo de água doce. Em grande quantidade, o acari é assado antes. Depois, retira-se a sua carne, que é passada pelo tipiti para desidratar. Depois, pode ser exposto ao sol para ficar bem seco. Sal a gosto, é torrado quase da mesma forma como se prepara a farinha de mandioca. Conhece-se também como farinha de peixe, que pode ser ingerida da mesma forma como exposta nas feiras, mas sobretudo serve para uma infinidade de petiscos, de bolinhos, tortas, empadas, vatapá, e muito mais. Quem sabe, antes de voar pela Amazônia, os donos da Azul tivessem o cuidado de conhecer o Brasil de norte a sul, inclusive o piracuí da Amazônia?

AÇAÍ A Azul faz também restrição a outro alimento frequente transportado por passageiros. Trata-se nada menos do que o açaí, mesmo embalado em garrafas de plástico revestidas de saco plástico, tudo colocado embrulhado em jornais dentro de caixas de isopor. A empresa só abre mão se o açaí estiver congelado.