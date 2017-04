Parceria vai construir e reformar aeroportos

Desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com os governos estaduais, a iniciativa foi confirmada pelo governador Simão Jatene que recebeu uma equipe da Secretaria de Aviação Civil (SAC), que veio ao Pará para dar continuidade ao plano de investimento em logística na parte dos aeroportos regionais.

BELÉM – O Pará será contemplado com a construção e reforma de 24 aeroportos dentro dos 270 pontos de embarque e desembarque de aeronaves que serão construídos em todo o país pelo Plano de Incentivo à Aviação Regional.

Desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com os governos estaduais, a iniciativa foi confirmada pelo governador Simão Jatene que recebeu uma equipe da Secretaria de Aviação Civil (SAC), que veio ao Pará para dar continuidade ao plano de investimento em logística na parte dos aeroportos regionais.

Os municípios beneficiados na região oeste do Pará são Almeirim, Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Monte Alegre, Novo Progresso, Oriximiná, Porto de Trombetas, Rurópolis e Santarém.

O critério de seleção considerou uma série de quesitos, mas o principal deles foi a região de influência. Foram selecionadas cidades naturalmente polarizadoras, ou seja, municípios que detém serviços essenciais como hospitais, bancos, correios e universidades, o que atrai populações das cidades vizinhas.

As obras serão realizadas pelo Governo Federal e, uma vez concluídas, passam a ser administradas pelo governo estadual.

O governador Simão Jatene destacou que o Governo tem total interesse no projeto e que o Pará será um parceiro efetivo. Ele solicitou à secretaria a ampliação da quantidade de municípios marajoaras contemplados pelo projeto.

“Sei que nem todos os municípios da Ilha do Marajó se encaixam perfeitamente nas características dos municípios selecionados, mas essa é uma região que precisa de aeroporto para realmente se integrar”, lembrou Jatene.

A Secretaria de Aviação Civil se comprometeu em estudar o caso da Ilha do Marajó, considerada uma região delicada e estratégica do ponto de vista nacional.

Para o secretário Estadual de Transportes, Kleber Menezes, a reunião não foi para discutir aeroportos, e sim para tratar da aproximação e da mobilidade do povo paraense. A via aérea é uma das alternativas para interligar um estado com dimensões continentais, como é o estado do Pará.

“Temos uma grande demanda de acessibilidade dos paraenses em seu próprio território, essa é que é a grande demanda. Nós temos que aproximar as pessoas para que nós possamos dar uma qualidade e um exercício de cidadania plena à sociedade”, destacou.

O titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) disse ainda que o Estado tem planos de adequação estatutária da Companhia de Postos e Hidrovias do Pará (CPH) para que ela se transforme numa companhia de logística e, assim, possa se responsabilizar não apenas pelos portos e hidrovias, mas também pelos aeródromos.

As equipes da Secretaria de Aviação Civil e do Governo do Estado se reuniram com os prefeitos dos municípios beneficiados pelo programa na quinta, dia 6.

No mesmo dia uma comitiva composta pelo secretário Kleber Menezes e gestores da Secretaria de Aviação Civil fizeram vistoria nos aeroportos dos municípios de Belém, Itaituba, Conceição do Araguaia, Paragominas e Santarém. (Com informações da Secom)