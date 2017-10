Óbidos prepara vasta programação para comemorar seus 320 anos

A programação do dia do aniversário da cidade, encerrará com o 1º “Arrastão Cultural” reunindo diversos segmentos da cultura obidense (folias, bloco carnavalescos, grupos folclóricos, músicos, bandas e etc), a partir das 18h na Praça de Santa Terezinha, a concentração será na Praça da Cultura. Conforme a programação, os eventos culturais e religiosos iniciam a partir do próximo domingo, dia 1°, com o culto evangélico que será realizado no templo central da Assembleia de Deus.

ÓBIDOS – A prefeitura de Óbidos, região do Baixo Amazonas, divulgou ontem (29), a programação completa dos festejos pelo aniversário dos 320 anos da cidade presépio, oficialmente celebrado no dia 2 de outubro. Conforme a programação, os eventos culturais e religiosos iniciam a partir do próximo domingo (01/10), com o culto evangélico que será realizado no templo central da Assembleia de Deus.

Na segunda-feira (02/10), a programação inicia às 05h00 com alvorada festiva, com a participação da banda de música Manoel Rodrigues. Também na segunda, às 7h30, na Catedral de Sant’Ana será rezada a missa solene do aniversário da cidade. Às 8h00, na Praça da Cultura será dada a largada para os ateltas que participarão da 1ª Maratona Coronel Gurjão, com percursos de 8k na área urbana. Às 8h00, na Escola Felipe Patroni, será realizada a 1º Gincana Cultural: O Aniversário da Minha Cidade.

Confira abaixo o cronograma completo da programação:

01 de outubro (domingo) – abertura

19h30 - Culto na Igreja Assembleia de Deus

02 de outubro (segunda-feira) – Aniversário de 320 anos de Óbidos

05h00 - Alvorada musical (Banda Municipal Manoel Rodrigues)

06h30 – Praça da Cultura: Concentração da 1ª Minimaratona Coronel Gurjão em parceria com a Polícia Militar.

Inscrições na SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Casa da Cultura e na sede da 29ª CIPM de Óbidos (1kg de alimento não perecível).

07h30 - Missa Solene na Igreja Matriz de Sant’Ana

08h00 - Escola Felipe Patroni: 1ª Gincana Cultural: “O Aniversário da Minha Cidade”

18h00 – Praça de Santa Terezinha: Arrastão Cultural com diversos segmentos da cultura (folias, blocos carnavalescos, grupos folclóricos, músicos, bandas, etc.).

Show com a Banda Lazer na Praça da Cultura até as 22h00min

03 de outubro (terça-feira)

19h30 – Casa da Cultura: Lançamento da Campanha Outubro Rosa

Palestra sobre o Câncer de Mama

06 e 07 de outubro (sexta-feira e sábado)

Master Class com o Professor Edmárcio Paixão

Local: Casa da Cultura

Hora: Dia 06 sexta-feira, das 18h00min às 21h00min e dia 07 sábado, das 08h00min às 12h00min.

21h00 (06/10) – Sede da Associação Cultural Obidense: Baile dos Idosos

20h (07/10) - Finalíssima do show de calouros das Paróquias São Francisco e Santa Clara

Local: Clíper da paróquia São Francisco (Bairro São Francisco)

10,11 e 12 de outubro (terça, quarta e quinta)

lll FEMEMO – Festival de Música do Município de Óbidos.

Local: Estacionamento da SEMED ao lado da Praça Frei Rogério (Pracinha do Ó)

Horário: A partir das 19h00min

Dia 10/10 – Eliminatória categoria A

Dia 11/10 – Eliminatória Categoria B

Dia 12/10 – Grande Final das categorias A e B

14 de outubro (sábado)

Torneio do servidor público (futebol de areia)

Local: Quadra de areia da Praça de Santa Terezinha

Hora: A partir das 08h00min

Inscrições: SEMEL – Secretaria de Esporte e Lazer (Casa da Cultura)

15 de outubro (domingo)

Sarau Líterocultural

Local: Feira do Produtor Rural

19h - ll Sarau Cultural em parceria com o Circuito Cultural Trombetas.

Local: Praça de Santa Terezinha

Atrações: Nato Aguiar, Eduardo Dias, Grupo de Carimbó e o Irreverente show da artista Norminda.

17 e 18 de outubro (terça e quarta)

Ginástica Escolar

Local: Praça da Cultura

Hora: A partir das 18h00min

19,20 e 21 de outubro (quinta, sexta e sábado)

Xlll FEMOB – Festival de Música Obidense

Local: Estacionamento da SEMED ao lado da Praça Frei Rogério (Pracinha do Ó)

Hora: A partir das 20h00min

Dia 19/10 – 1ª Eliminatória

Dia 20/10 – 2ª Eliminatória

Dia 21/10 – Grande final

Dia 21/10 – Show Regional (Trio Manarí) em parceria com o Governo do Estado do Pará, por meio da SEEL – Secretarias de Estado de Esporte e Lazer.

Local : Estacionamento da SEMED ao lado da Praça Frei Rogério (Pracinha do Ó)

Hora: Após a finalíssima do Xlll FEMOB.

(Secom)