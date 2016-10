MRN oferece 65 vagas em Oriximiná para cursos de qualificação

As oportunidades estão distribuídas entre os cursos de eletricista industrial (10), eletricista instalador predial de baixa tensão (10), lubrificador industrial (10), mecânico de automóveis leves (10) e técnicas de reparação de sistemas de injeção eletrônica para motocicletas (25). O prazo para inscrições vai até o dia 14/10. Os candidatos devem ter completado o ensino fundamental II (equivalente à 8ª série). A idade mínima é de 18 anos.

ORIXIMINÁ - A Mineração Rio do Norte (MRN) abriu 65 vagas em cursos de qualificação oferecidos por meio do Pronatec Empresa. Todas as vagas são destinadas aos moradores de Oriximiná, município da região Oeste do Pará.

As oportunidades estão distribuídas entre os cursos de eletricista industrial (10), eletricista instalador predial de baixa tensão (10), lubrificador industrial (10), mecânico de automóveis leves (10) e técnicas de reparação de sistemas de injeção eletrônica para motocicletas (25).

O prazo para inscrições vai até o dia 14/10. Os candidatos devem ter completado o ensino fundamental II (equivalente à 8ª série). A idade mínima é de 18 anos.

O atendimento aos candidatos será feito no polo da Unopar em Oriximiná (Av. Independência, 2473), de 7h30 ao meio-dia e de 13h30 às 17h. No ato da inscrição, será necessário apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência. Não será cobrada taxa de inscrição.

A prova para os cursos de qualificação acontecerá no dia 17/10, às 19h, no polo do Unopar em Oriximiná. A divulgação do resultado está prevista para o dia 20/10.

As aulas começarão no dia 31/10, no polo da Unopar, de segunda a sexta-feira, no turno da noite (início às 19h). A carga horária é de 40 a 360 horas, conforme o curso. (Com informações da Ascom/MRN)