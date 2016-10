MRN é considerada uma das três companhias mais importantes da Região Norte

O anuário Empresas Mais, em parceira com Fundação Instituto de Administração (FIA/SP), classificou a Mineração Rio do Norte (MRN) no terceiro lugar entre as empresas da Região Norte – incluindo todos os segmentos – que mais fortaleceram suas áreas de atuação, promovendo desempenho destacável na geração de riqueza regional. Esta é a terceira vez neste ano que uma publicação especializada em negócios reconhece o desempenho da MRN, maior produtora brasileira de bauxita, com sede no distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná.

A publicação também evidencia a atuação da MRN na atração e retenção da mão de obra qualificada. A solenidade de lançamento do Empresas Mais aconteceu no último dia 29 de setembro, em São Paulo (SP).

Esta é a terceira vez neste ano que uma publicação especializada em negócios reconhece o desempenho da MRN, maior produtora brasileira de bauxita, com sede no distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná.

A 16ª Edição do Valor 1000, publicação lançada em setembro pelo jornal Valor, consagrou a MRN como a campeã do setor de metalurgia e mineração.

O ranking Melhores & Maiores 2015 da revista Exame, publicado em julho, destacou a MRN como a empresa de mineração que obteve o melhor resultado nos quesitos rentabilidade e riqueza por empregado. A Exame também avaliou a MRN como uma das melhores empresas brasileiras de mineração (4º lugar).

A Mineração Rio do Norte (MRN) é a maior produtora brasileira de bauxita, matéria-prima do alumínio. Uma empresa constituída por uma associação de empresas nacionais e estrangeiras que desde 1979 opera em plena Amazônia, no Oeste do estado do Pará. (Com informações da Ascom/MRN)