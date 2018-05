MPF convoca audiência pública para discutir problemas do PAE Lago Grande

A audiência pública será realizada em 14 de julho, no barracão da comunidade Muruí, localizada no PAE. O evento começa a partir das 9 horas. Na audiência o MPF pretende ouvir as indagações e demandas das comunidades do PAE Lago Grande, verificar quais são os empecilhos no processo de reforma agrária, e verificar o contexto ambiental na região, registrando inúmeras notícias de possíveis práticas de ilícitos ambientais. A audiência pública será aberta a toda a sociedade e será presidida pela procuradora da República Luisa Astarita Sangoi.

SANTARÉM - O Ministério Público Federal (MPF) publicou edital de convocação de audiência pública para discussão de questões relacionadas ao Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará.

A audiência pública será realizada em 14 de julho, no barracão da comunidade Muruí, localizada no PAE. O evento começa a partir das 9 horas.

Na audiência o MPF pretende ouvir as indagações e demandas das comunidades do PAE Lago Grande, verificar quais são os empecilhos no processo de reforma agrária, e verificar o contexto ambiental na região, registrando inúmeras notícias de possíveis práticas de ilícitos ambientais.

A audiência pública será aberta a toda a sociedade e será presidida pela procuradora da República Luisa Astarita Sangoi.

Serão convidados a participar da audiência lideranças das comunidades localizadas no PAE Lago Grande e órgãos governamentais e não governamentais envolvidos com a temática, assim como toda a população interessada, e, em especial, representantes da Defensoria Pública da União (DPU) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). (Ascom/MPF)