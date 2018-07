Licitação milionária da nova orla de Juruti é denunciada no Ministério Público

A obra orçada em 15 milhões de reais está sob suspeita. No início da semana, em sua página no Facebook, o prefeito Henrique Costa (PT) anunciou a vencedora do certame: Presim, construtora com sede em Santarém, comandada pelo engenheiro Otávio Simões e que ficou em 2º lugar na disputa licitatória. A 1ª colocada teria perdido prazo para entrega de documentação, e desclassificada. Resolveu, então, por se sentir lesada na disputa, judicializar o caso. A Eng9 Construção Civil foi ao MP em Juruti e protocolou denúncia (Notícia de Fato) sobre supostas ilegalidades ocorridas na licitação realizada pela gestão de Henrique Costa.

por Jeso Carneiro (Site Jeso Carneiro)

Há um duelo em Juruti que anda tirando o sono do prefeito petista Henrique Costa. E não é Murapinima versus Mundurukus. A disputa entre Eng9 x Presim tá abalando a reputação do prefeito. As duas construtoras brigam pela licitação milionária da nova orla da cidade. O caso foi parar no Ministério Público.

A milionária licitação da nova orla de Juruti, oeste do Pará, orçada em 15 milhões de reais, está sob suspeita.

Uma das empresas que participou da concorrência pública pediu abertura de investigação no Ministério Público do Pará sobre supostas irregularidades no processo.

A licitação foi coordenada pela Prefeitura de Juruti. A verba é federal.

No início da semana, em sua página no Facebook, o prefeito Henrique Costa (PT) anunciou a vencedora do certame: Presim, construtora com sede em Santarém, comandada pelo engenheiro Otávio Simões e que, conforme o Blog do Jeso apurou, ficou em 2º lugar na disputa licitatória, tocada sob as regras do RDC (Regime Diferenciado de Contratação).

A 1ª colocada teria perdido prazo para entrega de documentação, e desclassificada.

Resolveu, então, por se sentir lesada na disputa, judicializar o caso.

A Eng9 Construção Civil foi ao MP em Juruti e protocolou denúncia (Notícia de Fato) sobre supostas ilegalidades ocorridas na licitação realizada pela gestão de Henrique Costa.

O MP ainda não se pronunciou oficialmente sobre a denúncia, mas deve abrir as investigações nos próximos dias.

A Prefeitura de Juruti nega quaisquer irregularidades no certame, ao comando do advogado Éder Coelho, que presidiu a comissão especial de licitação criada especificamente para essa obra.

QUEM É QUEM

— Presim

CNPJ: 02.639.925/0001-02

Razão Social: Premoldados Simões Engenharia e Comércio Ltda

Nome de Fantasia: Presim

Sede: Santarém (PA)

Capital social: R$ 1,5 milhão

Sócio titular: José Otávio Seiffert Simões

Tempo de mercado: 20 anos

— Eng9

CNPJ: 03.466.072/0001-17

Razão Social: Eng9 Construção Civil Eireli – ME

Nome de Fantasia: Eng9

Sede: Curitiba (PR)

Capital social: R$ 250 mil

Sócio titular: Débora Vieira Compoy

Tempo de mercado: 19 anos

OUTRO LADO A propósito da matéria acima, o presidente da comissão especial de licitação da obra, advogado Éder Coelho, presidente da Comissão Especial de Licitação (CEL) remete ao blog o contraponto abaixo:

Senhor Editor,

Em relação às informações sobre a licitação destinada a contratação de obras da orla fluvial da cidade de Juruti, temos de informar que:

1. A obra é de extrema importância para o Município de Juruti, que demandou o empenho do Prefeito Municipal e o espírito público do ex ministro da Integração Helder Barbalho, do atual Ministro Antônio Pádua e do Deputado Priante, que não olharam para cores partidárias, mas para a necessidade do Município;

2. Que o processo licitatório, na modalidade RDC – Regime Diferenciado de Contratação teve duas empresas que participaram do certame: ENG9- ENGENHARIA CIVIL EIRELI – ME, com sede em Curitiba-PR, e PRESIM – LTDA, com sede na cidade de Santarém-Pará, que, na primeira sessão, ocorreu o credenciamento das empresas e a oferta de lances, uma vez que nesta licitação e nos moldes determinados pelo Edital, admite-se um procedimento semelhante a um leilão ao contrário, para que se chegue ao melhor preço, que, para a Administração Púbica corresponde ao menor preço;

3. Embora o recurso tenha sido disponibilizado, na ordem de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões), nas rodadas de lances, as licitantes chegaram nos seguintes preços: PRESIM teve como menor preço, R$ 13.550.000,00 (treze milhões, quinhentos e cincoenta mil reais) e a ENG9 ENGENHARIA CIVIL EIRELI-ME, com a menor proposta, que foi de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos), sendo, portanto, estaque deveria prosseguir na licitação;

4. Por obediência ao edital, no item 2.1.3, foi assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que a empresa ENG9 realizasse a entrega dos seus documentos referentes a sua Habilitação. Esse prazo concedido, ficou a critério do Presidente da Comissão Especial. Esse prazo foi em dias corridos e não em dias úteis, não sendo determinado no edital que seria na última forma;

5. Tratava-se de documento que estava em poder da empresa e poderia ser entregue até noutro dia, caso o representante da empresa assim quisesse;

6. O prazo assinalado, iniciava no dia 28.5.2018 e terminaria no dia 01.06.2018. No meio desse prazo tinha um feriado, Corpus Cristi, e um ponto facultativo. O representante da empresa pediu informação se ia ter expediente no dia designado como ponto facultativo, e lhe foi respondido como afirmativo, tendo licitação determinada para esse dia e caso o setor ficasse sem expediente, lhe seria notificado;

7. No dia 01 de junho, que seria a data do prazo para apresentar sua habilitação, até as 15:00 horas ocorreu a licitação e o mesmo não apresentou sua documentação, vindo fazer no dia 05.06.2018;

8. Considerando o ocorrido, o Presidente da Comissão Espacial, declarou a empresa ENG9 como inabilitada e chamou a segunda colocada, que apresentou sua documentação de habilitação, além de outros documentos exigidos, conforme determinava o Edital;

9. A empresa apresentou um pedido de impugnação a decisão proferida, que fundamentadamente foi rejeitada, ou seja, não sendo um recurso propriamente dito;

10. Declarado o resultado da licitação, com o reconhecimento da 2ª colocada como vencedora, a empresa ENG9 não apresentou recurso da decisão da CEL;

11. A empresa procurou o Ministério Público Estadual, usando um direito subjetivo seu, de formular denúncia, omitindo, talvez, que o ocorrido se deu por um erro seu;

12. A licitação envolve recurso 100% federal, não tendo nenhum centavo de contrapartida do Município de Juruti;

13. Todos os atos foram públicos, não havendo nenhum incidente senão ocorrido acima, tanto é verdade que encaminhamos uma cópia integral do processo ao Ministério Público Estadual.

14. Lamentamos que a questão venha envolver demandas tão reclamada pela população Jurutiense e se alcance um destaque de forma negativa, por capricho de pessoas que não tem o propósito de expor toda a verdade dos fatos.