Implantação de energia solar atende 2.250 famílias em Porto de Moz

A construção e instalação de sistemas solares, feito pela Órigo Energia, começou em outubro de 2017 é o maior do país em escala, potência instalada e quantidade de pessoas beneficiadas. O sistema tem aproximadamente 3.200 kWp de capacidade instalada. Ao todo foram dispostos 2.334 sistemas off-grid de energia fotovoltaica em residências, centros comunitários, igrejas, escolas públicas e postos de saúde para beneficiar os moradores que antes não tinham acesso à energia ou eram dependentes da geração à diesel.

Cerca de 2.250 famílias que residem na Reserva Extrativista Verde para Sempre, no município de Porto de Moz, oeste do Pará, foram beneficiadas através do programa Luz Para Todos, com a implantação de energia solar fotovoltaica e iluminação.

As comunidades tradicionais da Reserva Extrativista Verde para Sempre reivindicaram a instalação de energia elétrica na unidade há oito anos. A energia será usada tanto para atividades domésticas como para o incremento da produção.

Para este ano, a Órigo Energia tem expectativa de aumentar o investimento nesse último modelo, com o objetivo de massificar a produção e consumo de energia renovável, principalmente para as localidades mais afastadas.