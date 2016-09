Hospital Regional abre vagas para sete cargos

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para sete cargos no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém. Quem desejar concorrer às vagas deve enviar currículo atualizado para trabalheconosco@hrbaprosaude.rg.br, informando o cargo desejado no assunto do e-mail. As oportunidades são para os cargos de Analista de Sistemas, Assistente administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Higiene e Limpeza, Nutricionista Clínica e Técnico de Enfermagem.

As oportunidades são para os cargos de:

Analista de Sistemas: necessário ter ensino superior completo em Sistemas de Informação, experiência mínima de um ano e conhecimento e habilidade em Linux, gerenciamento de redes corporativas de computadores e certificação ITIL.

Assistente administrativo: necessário ter ensino médio completo e desejável ensino superior completo ou em andamento na área de Administração e afins, assim como possuir conhecimento e habilidade em Informática e todas as ferramentas do pacote Office. Disponibilidade de horário integral.

Auxiliar Administrativo: necessário ter ensino médio completo, conhecimentos e habilidades em Informática e experiência mínima de seis meses na área administrativa.

Auxiliar de Farmácia: necessário ter ensino médio completo, curso técnico de Farmácia, experiência mínima de seis meses e noções de controle de estoque e facilidade de utilização de sistema operacional.

Auxiliar de Higiene e Limpeza: necessário ter ensino médio completo e desejável ter conhecimento em rotinas de limpeza hospitalar.

Nutricionista Clínica: necessário ter ensino superior em Nutrição e desejável ter especialização em Nutrição Clínica, habilidades e conhecimentos em nutrição clínica, inscrição atualizada no Conselho Regional de Nutrição (CRN-PA) e experiência de, pelo menos, seis meses. Desejável, também, ter conhecimento em informática e domínio em Excel.

Técnico de Enfermagem: necessário ter ensino médio completo, curso técnico de Enfermagem, curso básico de Informática e experiência mínima de seis meses na área assistencial. (Com informações da Ascom/HRBA)

