Hospital Regional abre vagas para seis cargos

SANTARÉM – A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), nesta cidade do oeste do Pará. Todos os cargos ofertados possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: agente de portaria

Atividades: controlar o acesso de usuários, visitantes, acompanhantes e colaboradores; controlar o acesso de veículos; orientar usuários, visitantes e acompanhantes.

Requisitos: desejável possuir curso de formação de vigilantes.

Experiência: necessário ter experiência na área de vigilância ou portaria.

Horário: 180 h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: enfermeiro

Atividades: organizar a operacionalização do serviço de Enfermagem; checar prescrições médicas, evoluir, acompanhar e passar informações clínicas; realizar procedimentos de Enfermagem.

Requisitos: ensino superior completo em Enfermagem; desejável especialização na área.

Experiência: necessário ter experiência na função.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: jovem aprendiz

Atividades: realizar tarefas e rotinas administrativas, digitação de relatórios e formulários; realizar atendimento, checar documentação e prestar informações aos usuários.

Experiência: primeiro emprego.

Horário: 100h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: técnico em Enfermagem

Atividades: prestar serviço assistencial de Enfermagem hospitalar.

Requisitos: ensino médio completo e curso técnico completo em Enfermagem; registro atualizado e ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

Experiência: desejável experiência como técnico em Enfermagem.

Benefícios: salário + vale-transporte

Cargo: técnico em Segurança do Trabalho

Atividades: garantir a aplicabilidade das normas de saúde e segurança no trabalho; realizar inspeções; realizar investigação de acidentes; promover e ministrar treinamentos; elaborar relatórios técnicos; orientar os funcionários.

Requisitos: ensino médio completo e curso técnico de Segurança do Trabalho; desejável cursos de NR.

Experiência: desejável ter experiência na função.

Horário: 220h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: telefonista

Atividades: originar e receber ligações internas e externas; realizar controle de ligações junto aos colaboradores; enviar e receber FAX e os encaminhar ao setor responsável.

Requisitos: ensino médio completo; desejável experiência na área administrativa;

Horário: 180 h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/ trabalheconosco