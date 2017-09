Governador repassa R$ 642 mil para Prefeitura de Itaituba fazer obras na Transgarimpeira

O governo do Estado e a Prefeitura de Itaituba firmaram ontem, dia 13, convênio para obras de recuperação da rodovia Transgarimpeira, no trecho que vai do quilômetro 58 ao 190, abrangendo o distrito de Creporizão. A região se destaca pela pecuária e pela atividade minerária. O contrato que prevê o repasse de R$ 642 mil ao município do sudoeste paraense foi celebrado durante audiência no Palácio do Governo. A Transgarimpeira, que tem cerca de 200 quilômetros de extensão, é uma das principais rodovias estaduais a atravessar a região.

A região se destaca pela pecuária e pela atividade minerária. O contrato que prevê o repasse de R$ 642 mil ao município do sudoeste paraense foi celebrado durante audiência no Palácio do Governo, em Belém, entre o titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), Kléber Menezes, e o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (PMDB), com a presença do governador Simão Jatene.

Segundo o secretário Kléber Menezes, a Transgarimpeira, que tem cerca de 200 quilômetros de extensão, é uma das principais rodovias estaduais a atravessar a região.

“É uma via importante para escoar o gado e para dar suporte à extração mineral, especialmente a dos garimpos. No período das chuvas, a estrada, que ainda não é asfaltada, fica em más condições. Os motoristas sofrem com atoleiros. Por isso a importância de se executar obras de recuperação, até que a pavimentação asfáltica seja feita”, disse.

INVESTIMENTOS O Estado tem feito investimentos consistentes em obras de infraestrutura, sobretudo, na malha viária, em todas as regiões do Pará. Na semana passada, o governador Simão Jatene inaugurou a Rodovia PA-411, em Santana do Araguaia, no sul paraense. Os 42 quilômetros da pista foram asfaltados, em um investimento de R$ 62 milhões. Na mesma região, Jatene assinou a ordem de serviço que garante o asfaltamento da Rodovia PA-477, em um trecho de oito quilômetros, com investimentos de R$ 23,5 milhões.

Em agosto passado, o governo entregou a PA-125, em Paragominas, no sudeste do Estado. Foram investidos mais de R$ 17 milhões em 13 quilômetros de pista, com parceria da prefeitura. Dias antes, foi entregue a nova PA-154, a maior rodovia já asfaltada no Marajó, ligando as cidades de Cachoeira do Arari e Salvaterra. A obra recebeu recursos no valor de R$ 28,4 milhões. (Secom)