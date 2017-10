Gestão fiscal reúne prefeitos em Santarém

As prefeituras de Alenquer, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Placas, Santarém e Terra Santa participam da programação do workshop “Melhoria da Situação Fiscal dos Municípios do Estado do Pará”. A assistência técnica aos municípios é um dos pilares do Programa Municípios Sustentáveis (PMS), da Semsu, e está sendo realizado pela Secretaria Estadual de Administração (Sead), em parceria com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), com execução dos especialistas da organização social Comunitas, especializada na mobilização de lideranças para o desenvolvimento do país.

SANTARÉM - As prefeituras de Alenquer, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Placas, Santarém e Terra Santa participam da programação do workshop "Melhoria da Situação Fiscal dos Municípios do Estado do Pará" está sendo realizado em todas as regiões do estado. O treinamento acontece em Santarém até hoje, dia 27, e depois será realizado em Altamira.

O primeiro módulo do workshop é voltado ao equilíbrio fiscal e a regularização junto ao Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC).

A prefeitura de Juruti foi uma das nove prefeituras da região Oeste do Pará que marcaram presença no workshop promovido pela Secretaria Extraordinária dos Municípios Sustentáveis (Semsu), que tem o objetivo de subsidiar as gestões municipais com instrumentos que possibilitem a sustentabilidade da administração dos recursos do município.

A capacitação técnica é destinada aos servidores municipais que tenham conhecimento da área administrativa e financeira, com capacidade para envolver gestores e respectivas equipes na implementação do projeto, porém é grande a presença de secretários de planejamento e finanças, além dos próprios prefeitos que fazem questão de entender melhor os mecanismos que podem colaborar para uma melhor gestão dos recursos, como é o caso do prefeito Henrique Costa. “É uma oportunidade de melhorar o rendimento dos nossos recursos e devolver isso em qualidade de vida para a população”, analisou o prefeito de Juruti.

Para o vice-prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, a troca de experiência entre as gestões municipais contribui para ampliar o conhecimento que está sendo oferecido no workshop. “Nós dependemos de todo apoio e conhecimento técnico”, reiterou. (Secom)