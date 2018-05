Fundação oferece apoio a projetos para produção de alimentação saudável

A Fundação Cargill está com inscrições abertas para o Edital 2019. A instituição recebe projetos focados em alimentação até 28 de maio, que tem como foco a promoção da alimentação saudável, segura, sustentável e acessível do campo ao consumidor e, por isso, visa identificar, estimular o desenvolvimento e apoiar a gestão de projetos realizados por organizações da sociedade civil e ou pessoas jurídicas com negócios de impacto social que estejam num raio de até 150 quilômetros do entorno das unidades e escritórios da Cargill.

SANTARÉM – A Fundação Cargill está com inscrições abertas para o Edital 2019. Organizações, fundações, associações ou sociedades não governamentais e sem fins lucrativos que tenham projetos na área da alimentação devem preencher o formulário online disponível em www.alimentacaoemfoco.org.br até às 18h de 28 de maio 2018 (horário de Brasília). O regulamento também pode ser acessado no mesmo site.

A instituição tem como foco a promoção da alimentação saudável, segura, sustentável e acessível do campo ao consumidor e, por isso, visa identificar, estimular o desenvolvimento e apoiar a gestão de projetos realizados por organizações da sociedade civil e ou pessoas jurídicas com negócios de impacto social que estejam num raio de até 150 quilômetros do entorno das unidades e escritórios da Cargill.

Portanto, serão aceitos projetos que atuem na região de Barreiras (BA), Ilhéus (BA), Itumbiara (GO), Rio Verde (GO), Goiânia (GO), Balsas (MA), Uberlândia (MG), Três Lagoas (MS), Primavera do Leste (MT), Sinop (MT), Santarém (PA), Maringá (PR), Castro (PR), Ponta Grossa (PR), Toledo (PR), Paranaguá (PR), Porto Velho (RO), Chapecó (SC), Porto Ferreira (SP), Itapira (SP), Campinas (SP), Mairinque (SP) e São Paulo (SP).

Há mais de 40 anos, a Fundação Cargill tem sido um agente transformador nas comunidades e causas em que atua. Seu foco de atuação está voltado à promoção da alimentação saudável, segura, sustentável e acessível, com iniciativas que vão desde o campo até o consumidor final. Em 2017, a Fundação Cargill desenvolveu e apoiou 45 projetos em 61 municípios, além de fomentar o trabalho de 51 comitês de voluntariado corporativo. Com a ajuda de 852 voluntários, a instituição beneficiou 51.554 pessoas. (Ascom/Cargill)