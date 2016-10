Diretor-presidente da MRN é uma das personalidades do ano do setor mineral

Silvano Andrade, diretor-presidente da Mineração Rio do Norte (MRN), foi escolhido como personalidade do ano do setor mineral, na categoria minerais não-ferrosos. Ele obteve 52,3% dos 3.412 votos de uma lista tríplice elaborada previamente pelo Conselho Consultivo Brasil Mineral e que foi submetida a uma votação eletrônica. Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Silvano Andrade, que é natural de Salvador (BA), é diretor-presidente da MRN desde dezembro de 2013.

ORIXIMINÁ - Internautas e leitores da revista Brasil Mineral escolheram Silvano Andrade, diretor-presidente da Mineração Rio do Norte (MRN), como personalidade do ano do setor mineral, na categoria minerais não-ferrosos.

Ele obteve 52,3% dos 3.412 votos de uma lista tríplice elaborada previamente pelo Conselho Consultivo Brasil Mineral e que foi submetida a uma votação eletrônica no site www.brasilmineral.com.br. O prazo para votação foi encerrado no dia 23 de setembro.

Silvano Andrade receberá um troféu da revista Brasil Mineral no dia 8 de novembro, em São Paulo (SP), durante o Fórum Brasil Mineral.

Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Silvano Andrade, que é natural de Salvador (BA), é diretor-presidente da MRN desde dezembro de 2013. (Com informações da Ascom/MRN)