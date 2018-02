Culinárias pantaneira e amazônica tem degustação em Alter do Chão

De 1° a 4 de março, o chef Antônio Albaneze, especialista em receitas pantaneiras, dividirá a cozinha com o chef Roger Carvalho do Espaço Gastronômico Alter do Chão. Juntos irão fundir a culinária amazônica com a pantaneira e apresentar pratos inusitados que incluem carne de jacaré, carne soleada, filhote, piranha, trufas, furrudum, tucupi, jambu, banana da terra, queijo da várzea entre outros. Não é segredo que o Pará desponta como capital gastronômica da Amazônia e foi o destino brasileiro mais bem avaliado pelos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2016, segundo pesquisa do Ministério do Turismo.

Esta é uma aposta da proprietária do restaurante, Juana Galvão, que acredita que a troca de saberes e experiências é uma tendência internacional. “Já não há mais espaço para segredos dentro de uma cozinha. Hoje a gastronomia acontece justamente no encontro de culturas, não é à toa que os mais renomados chefs do Brasil e do Mundo viajam em busca de ingredientes e saberes para incorporar em suas criações“, diz ela.

O Espaço, desde sua inauguração, já abriu sua cozinha para diversos chefs. Passaram por lá Checho Gonzales, da Comedoria Gonzales em São Paulo, os proprietários do projeto Soul Kitchen, também de São Paulo e Roberto Smerald, diretor do Instituto Alex Atala (ATA) que também é crítico de gastronomia e cozinheiro.

Para Juana é chegada a hora do Tapajós entrar nesse ranking. “Apesar de estarmos no mesmo estado, temos ingredientes e culinária peculiares que nos tornam únicos e diferenciados“, ressalta ela que já foi convidada para representar a região em importantes eventos de cultura e gastronomia como Fartura Brasil, realizado pela Folha de São Paulo e com apoio do Governo do Estado do Pará.

Juana e Antônio se conhecem desde 2006 quando ela morou em Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde ele desponta com seu restaurante Alba. “Minha amizade com ela começou pela gastronomia. Ela era cliente do restaurante que na época se chamava Antonellos e desde a inauguração do Espaço eu demonstrei meu interesse em trocar experiências e conhecer mais da Amazônia“, conta ele que é hoje um embaixador da culinária pantaneira tendo recentemente sido destaque na mais importante revista de gastronomia do Brasil, a Prazeres da Mesa, falando sobre a utilização da carne de jacaré.

Os clientes poderão optar entre o menu degustação e pratos à la carte e cada dia terá um prato especial o que convida a todos para conferirem essa experiência única durante os quatro dias de evento. Por isso, fiquem ligados nas mídias sociais do Espaço e no Blog do Jeso para saber quais serão esses pratos!

Inaugurado em junho de 2016, o Espaço vem conquistando o paladar dos turistas e da população santarena. Com sua proposta de uma culinária de raiz, utilizando produtos típicos da região, mas sempre com toques criativos e contemporâneos, o restaurante já coleciona várias conquistas.

Em setembro de 2017 a proprietária foi convidada a palestrar,em Belém, na Feira Internacional de Turismo da Amazônia com o tema “Casos de Sucesso”. Já participou de matérias em revistas importantes, tais como Casa Vogue, Estilo e Plurale – revista com foco em sustentabilidade além de ter recebido, em menos de um ano de funcionamento,o certificado de excelência do Trip Advisor, importante plataforma de turismo no mundo inteiro.

Quem são os chefes:

Chef Antônio Albaneze

De origem corumbaense e, como bom pantaneiro, sempre valorizou a riqueza e a diversidade regionais, utilizando os produtos da flora e da fauna locais em suas criações gastronômicas. Por muitos anos, vem liderando o mercado local com a sua culinária peculiar.

Inicialmente com o Restaurante Antonellos e, atualmente, com o Alba, vem desafiando a arte da cozinha com elaborados pratos que utilizam ingredientes típicos em uma leitura gourmet e algumas preciosas receitas de família.

Atento às inovações e ao aprimoramento profissional, chef Antonio busca capacitar –se constantemente. Um dos cursos em destaque, foi com o chef Ferran Adriá (Espanha), considerado um dos melhores chefs do mundo.

Por 11 anos, até 2017, Antonio esteve à frente da Gerencia de eventos da Fundação de Cultura e Turismo da prefeitura da cidade de Corumbá implementando, com grande sucesso, o Festival Gastronômico Sabores do Pantanal e o Festival Gastronômico Sabores da América (FEGASA), onde renomados chefs encontraram ambiente favorável para fomentar uma nova gastronomia e para capacitar a mão-de-obra local neste setor. Albaneze é frequentemente convidado por emissoras de TV para compartilhar suas receitas em programas regionais e por faculdades e escolas para ministrar aulas em cursos de gastronomia.

Chef Roger Carvalho

Nascido na cidade de Alenquer, formou em gastronomia nas Faculdades Integradas Aparício Carvalho FIMCA no ano de 2016.

Trabalhou como cozinheiro na rede de hotéis Slaviero e no Jarude Restaurante de cozinha árabe. Foi instrutor de oficinas de gastronomia na escola Von Noble de culinária em Rondônia.

Desde junho de 2017 trabalha como chef do restaurante Espaço Gastronômico Alter do Chão.