Comunidades do Arapiuns recebem apoio para plantar pimenta-do-reino

O Projeto Alto Arapiuns de Segurança Alimentar e Conservação Ambiental do Aeroclube de Voo e Vela CTA, que visa melhorar a geração adicional de renda dos integrantes das comunidades ribeirinhas na bacia de afluentes do rio Arapiuns, foi novamente selecionado pela Fundação Cargill para receber apoio financeiro e de gestão. O foco deste novo aporte será a complementação dos sistemas de irrigação das plantações de pimenta-do-reino produzidas para a comercialização. A iniciativa foi escolhida pela possibilidade de seu impacto transformador na área de alimentação e o potencial para serem replicadas em outras localidades e instituições.

SANTARÉM - A Fundação Cargill, que atua na promoção da alimentação saudável, segura, sustentável e acessível, selecionou projetos no Edital 2018, e contemplou um deles para promover melhorias no plantio de pimenta-do-reino em comunidades do rio Arapiuns, neste município.

A instituição responsável receberá apoio financeiro e de gestão da Fundação Cargill durante o ano de 2018 para transformação social e geração de valor na cadeia da alimentação. A iniciativa foi escolhida pela possibilidade de seu impacto transformador na área de alimentação e o potencial para serem replicadas em outras localidades e instituições.

O Projeto Alto Arapiuns de Segurança Alimentar e Conservação Ambiental do Aeroclube de Voo e Vela CTA, que visa melhorar a geração adicional de renda dos integrantes das comunidades ribeirinhas na bacia de afluentes do rio Arapiuns, foi novamente selecionado pela Fundação Cargill para receber apoio financeiro e de gestão.

O foco deste novo aporte será a complementação dos sistemas de irrigação das plantações de pimenta-do-reino produzidas para a comercialização. Com isso, espera-se que as perdas passem de 50% a 15%. Para isso, serão instalados poços e/ou motobombas para irrigação de 15 roças e acompanhamento mensal das 18 roças pelo agrônomo ou técnico agrícola, além de ações para a melhora da nutrição da comunidade e conservação da floresta. (Ascom/Cargill)