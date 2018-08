Comunidade recebe ação voluntária da Alcoa

Monte Sinai está localizada na região de Juruti Velho e é formada por 32 famílias, um total de 120 pessoas, que sobrevivem da pesca e da agricultura familiar. Os moradores da comunidade contam com um barracão onde realizam seus encontros sociais, uma escola, igreja, campo de futebol e uma cozinha comunitária. Pela atividade realizada, será feita a doação de R$ 10 mil para melhorias nas estruturas da escola do barracão comunitário.

Pequenos gestos, grandes resultados. Palavras que definem a contribuição dos voluntários da Alcoa para melhorar a vida das comunidades onde a Companhia atua, como em Juruti, município que sedia um empreendimento de bauxita da empresa.

Na última semana de julho, um grupo movimentou a tarde dos comunitários de Monte Sinai, na região de Juruti Velho, durante uma tarde de atividades de voluntariado, que aconteceu na escola da localidade. Além das brincadeiras e contação de histórias realizadas pelos voluntários, as crianças receberam kits com livros e materiais didáticos. Pela atividade realizada, será feita a doação de R$ 10 mil para melhorias nas estruturas da escola do barracão comunitário.

Otavio Carvalheira, presidente da Alcoa Brasil e vice-presidente Comercial de Mineração, esteve presente na ação como voluntário e disse que a boa relação com as comunidades faz parte do modo como a empresa desenvolve as operações e os negócios em todas as localidades.

“É parte da nossa missão, como empresa cidadã, manter as nossas operações e nossos colaboradores cada vez mais próximos das comunidades, promovendo a troca de experiências e a convivência como vizinhos. É um prazer enorme estar aqui e poder ver este impacto positivo que trazemos às comunidades. Foi um momento de muita alegria para todos nós, voluntários”, declarou.

As crianças nunca tinham visto tantos materiais escolares. Isso vai ajudar muito na educação delas, que terão oportunidade de brincar e ver coisas novas. Além disso, a reforma do nosso barracão e da cozinha da escola deverá melhorar não apenas para o desenvolvimento das crianças, mas de toda a comunidade”, disse Jocivaldo Pereira de Sousa, coordenador da Comunidade Monte Sinai.

“Fazer pelo outro sem expectativa de retribuição inevitavelmente traz um sentimento de harmonia com o próximo e espírito de doação plena. Quando estamos na ação de voluntariado, todas as pessoas se conectam e se elevam para uma sintonia igualitária e positiva. É amor, respeito e esperança puros. Sempre que posso participo de todas as ações porque acredito que doar esse tempinho faz toda a diferença para a comunidade e para o meu próprio aprendizado”, expressou Kaio Coutinho, voluntário e engenheiro de produção da Alcoa Juruti.

Lá a Alcoa também beneficia a comunidade com o Projeto Cambará, que trabalha com a formação de lideranças, desenvolvendo temas como identidade, papel e estrutura das associações, funcionamento, rede de relacionamento e planejamento comunitário. (Ascom/Alcoa)