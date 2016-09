Campanha renegocia débitos na Cosanpa

Até o dia 4 de novembro, haverá descontos de até 90% no valor principal do débito. A Companhia disponibilizará também 100% de descontos nos juros, multas e atualização monetária das contas em atraso. Haverá atendimentos nos 55 municípios atendidos pela Cosanpa e para participar os clientes devem trazer documento oficial com foto, CPF e a conta de água com a matrícula visível. Se o cliente morar em um imóvel alugado, deverá levar o contrato de locação. No interior os clientes podem procurar as lojas de atendimento da companhia.

SANTARÉM – A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia hoje, segunda, dia 12, a campanha ‘Conta em Dia’ que facilitará a negociação de débito entre os usuários inadimplentes e a Cosanpa.

Até o dia 4 de novembro, haverá descontos de até 90% no valor principal do débito. A Companhia disponibilizará também 100% de descontos nos juros, multas e atualização monetária das contas em atraso.

Com a campanha, o cliente ao negociar o débito não corre o risco de ter seu abastecimento cortado, não será negativado nos Serviços de Proteção ao Crédito (SPC/Cerasa; SPC/Boa Vista) e nem terá problemas com processos administrativos e judiciais.

Haverá atendimentos nos 55 municípios atendidos pela Cosanpa e para participar os clientes devem trazer documento oficial com foto, CPF e a conta de água com a matrícula visível. Se o cliente morar em um imóvel alugado, deverá levar o contrato de locação.

No interior os clientes podem procurar as lojas de atendimento da companhia. Outras informações podem ser obtidas no Call Center da Cosanpa, 0800 70 71 195. (Com informações da Cosanpa)