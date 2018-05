Campanha ajuda prevenir e combater malária

Executada há 19 anos, a iniciativa compreende um raio de ação de mais de 100 km e alcança comunidades quilombolas e indígenas do Alto Trombetas, atingindo, anualmente, uma população de 3500 pessoas. A malária é uma das doenças que mais matam em todo o mundo e a sua transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, conhecido como mosquito-prego, que se infecta ao sugar o sangue de uma pessoa doente. O projeto de combate à malária ainda realiza ações educativas como palestras e distribuição de folhetos com orientações sobre como evitar a propagação do mosquito e tratamento adequado.

ORIXIMINÁ – Em maio, a Mineração Rio do Norte (MRN) dá início ao primeiro ciclo do projeto de combate à malária. A segunda etapa será realizada em outubro. Executada há 19 anos, a iniciativa compreende um raio de ação de mais de 100 km e alcança comunidades quilombolas e indígenas do Alto Trombetas, atingindo, anualmente, uma população de 3500 pessoas.

O projeto é parte do Programa de Educação Socioambiental (PES), desenvolvido pela MRN em atendimento a condicionantes estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

A malária é uma das doenças que mais matam em todo o mundo e a sua transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, conhecido como mosquito-prego, que se infecta ao sugar o sangue de uma pessoa doente.

O controle da doença é feito a cada seis meses, considerando os períodos em que as condições climáticas favorecem reprodução do mosquito. Mediante permissão do morador, a equipe responsável pelo projeto aplica inseticida nas paredes internas das casas, do chão até o teto. Nas áreas externas, é feita aplicação do fumacê. Essas ações tem a finalidade de atingir e matar principalmente os mosquitos infectados e, assim, evitar que transmitam a doença.

O coordenador de contratos de Saúde Pública da MRN, Edmundo Barbosa explica que o sucesso da inciativa é uma responsabilidade compartilhada.

“A participação da comunidade é fundamental. Os moradores precisam ficar atentos à programação da campanha para receber os agentes e, mesmo que o dono da casa não possa estar presente no momento da atividade, é preciso deixar uma pessoa autorizada a permitir a entrada da equipe de saúde. Quando uma casa não recebe a borrifação, toda a comunidade fica vulnerável”.

O projeto de combate à malária ainda realiza ações educativas como palestras e distribuição de folhetos com orientações sobre como evitar a propagação do mosquito e tratamento adequado. “O controle de vetor tem que ser constante para que a doença não retorne”, reforça Edmundo.