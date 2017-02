Arcon orienta passageiros sobre seus direitos

BELÉM – A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon) faz campanha de orientação aos passageiros nos terminais rodoviários e hidroviários. O objetivo é tirar dúvidas dos usuários sobre os seus direitos e deveres e como devem proceder em caso de reclamação por serviços que estejam sendo prestados irregularmente pelas empresas concessionárias de serviço público. Segundo o diretor geral Antônio Bentes Neto, além da campanha educativa, a Arcon também vai reforçar o serviço de ouvidoria para que a população tenha um canal aberto para registrar as demandas. A ouvidoria tem o papel de prestar informações e intermediar soluções nos conflitos entre cidadãos-usuários e prestadores de serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados pela agência. Os contatos com a ouvidoria podem ser feitos pelo telefone 0800-0911717 ou pelo email ouvidoria@arcon.pa.gov.br. Muitos serviços têm sido alvo de abordagens dos usuários junto à Arcon. A área de energia elétrica lidera o número de reclamações nos registros da agência, mas os consumidores também recorrem ao órgão para buscar informações sobre gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros, pontos de embarque e desembarque de passageiros, horários de saídas de ônibus e bilhetes de passagens, peso e excesso de bagagem, além de outros serviços referentes ao transporte intermunicipal.