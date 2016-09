Juruti: Anac fecha aeroporto ao tráfego aéreo

A portaria que fechou o tráfego aéreo do aeródromo público, sob a responsabilidade da gestão do prefeito Marquinho Dolzane (PSD), entrou em vigor na última quinta-feira, 15. Aeronaves estão proibidas de fazer pouso e decolagem no aeroporto da cidade de Juruti, no oeste do Pará, por determinação da Anac (Agencia Nacional de Aviação Civil). Até agora a prefeitura não demonstrou qualquer interesse em renová-lo, para isso precisa enviar o novo plano de proteção para a análise e aprovação da Anac.

