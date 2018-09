Alcoa disponibiliza mais de 60 vagas de estágio

O objetivo da companhia é investir em potenciais que tenham a capacidade de atuar de forma íntegra, com excelência e cuidado ao próximo – valores Alcoa que guiam toda sua estratégia de atuação. Por se tratar de uma empresa com ambiente global, é requerido inglês de nível mínimo intermediário. Além disso, é importante ter bons conhecimentos de informática e disponibilidade para estagiar de 30 a 40 horas semanais, de acordo com o convênio firmado com a instituição de ensino. As inscrições estarão abertas até 01 de outubro. O início do programa está previsto para janeiro de 2019 e permitirá que o estudante atue em atividades e projetos da empresa, enriquecendo suas vivências e fortalecendo suas competências técnicas e comportamentais.

A Alcoa abriu as inscrições para o seu Programa de Estágio 2019, que tem como objetivo atrair e desenvolver jovens talentos que atualmente são estudantes dos cursos de Engenharia, Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Química, entre outros. O objetivo da Companhia é investir em potenciais que tenham a capacidade de atuar de forma íntegra, com excelência e cuidado ao próximo – valores Alcoa que guiam toda sua estratégia de atuação. Para as mais de 60 vagas de estágio previstas nas cidades de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA), podem participar candidatos com formação prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. A empresa oferece bolsa-auxílio, plano médico, refeições e transporte. Por se tratar de uma empresa com ambiente global, é requerido inglês de nível mínimo intermediário. Além disso, é importante ter bons conhecimentos de informática e disponibilidade para estagiar de 30 a 40 horas semanais, de acordo com o convênio firmado com a instituição de ensino. Após a inscrição, o candidato passará por teste de raciocínio lógico e, se selecionado, participará de uma dinâmica de grupo e entrevistas individuais com os gestores da área. Os aprovados para as entrevistas passarão ainda por um teste de inglês. O início do programa está previsto para janeiro de 2019 e permitirá que o estudante atue em atividades e projetos da empresa, enriquecendo suas vivências e fortalecendo suas competências técnicas e comportamentais. As inscrições estarão abertas até 01 de outubro, pela Cia de Talentos e pelo nosso site www.alcoa.com.br