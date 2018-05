5.700 vagas em concursos públicos no Estado

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), vem trabalhando para realizar 22 concursos públicos ainda neste ano. São 5.765 vagas ofertadas, em cargos da administração direta e indireta. administração direta e indireta. O concurso com maior número de vagas ofertadas (2.112) é o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), específico para professores, que está sendo realizado pela empresa Consulplan, vencedora da licitação. O edital foi aberto no último dia 20 de março, e as inscrições começaram no dia 26 de março e prosseguem até 2 de maio.

BELÉM – O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), vem trabalhando para realizar 22 concursos públicos ainda neste ano. São 5.765 vagas ofertadas, em cargos da administração direta e indireta.

“Com esses 22 concursos, nós cumprimos todos os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, e esses novos profissionais já vão estar aptos a ingressar nos quadros da administração a partir de janeiro de 2019”, informa a secretária de Estado de Administração, Alice Viana.

O concurso com maior número de vagas ofertadas (2.112) é o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), específico para professores, que está sendo realizado pela empresa Consulplan, vencedora da licitação. O edital foi aberto no último dia 20 de março, e as inscrições começaram no dia 26 de março e prosseguem até 2 de maio.

Outro concurso em andamento é para preenchimento de cargos na Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), com 469 vagas. A primeira etapa do concurso foi iniciada em 11 de março.

Em elaboração - O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou, no início de abril, o termo de homologação dos concursos para as secretarias de Estado de Administração (Sead), Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com editais que devem ser divulgados em breve.

Os valores dos contratos são de R$ 150.696,00 para a Sead; R$ 23.814,00 para a Seaster e R$ 861.642,00 para a Semas. Esses três órgãos devem ofertar 344 vagas para cargos de nível médio e superior, com remuneração que varia de R$ 1.037,00 a R$ 2.727,54. De acordo com o DOE, os concursos da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Hospital Ophir Loyola (HOL) serão realizados pelo Instituto AOCP.

O Hospital Ophir Loyola e a Sespa devem oferecer, juntos, 552 vagas de nível médio e superior, sendo 130 para a Sespa e 422 para o Ophir Loyola, com salários que vão de R$ 1.004,98 a R$ 3.247,70.

Secom – Também no início de abril foi publicado no Diário Oficial do Estado o nome da banca organizadora do primeiro concurso público para a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). A vencedora da licitação é a Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP).

A data de publicação do edital ainda não está definida. O concurso, que será realizado a partir de julho, ofertará 5 vagas para o cargo de jornalista, uma para relações públicas e uma para publicitário. Para concorrer, os interessados devem ter diploma de formação superior nas áreas específicas. A remuneração fica em torno de R$ 2.931,32. O processo será por meio de prova objetiva, teste discursivo e avaliação de títulos. As provas serão realizadas em Belém. A expectativa é de 750 inscritos para cada vaga.

“Com a realização desses concursos, o Estado assegura a renovação de sua força de trabalho, mantendo o quadro de servidores permanentes e dando mais qualidade à execução das políticas públicas. O contrato de um servidor temporário é de um ano, prorrogável por mais um. Então, sempre temos que fazer processos seletivos para substituir os que estão vencendo os dois anos. É importante esse provimento por servidores efetivos porque assegura essa continuidade da prestação de serviços da forma constitucionalmente prevista”, afirma Alice Viana.

Concursos em andamento:

Seduc (docente) – nível superior: 2.112 vagas. Total: 2.112 vagas.

Susipe (agente prisional) – nível médio: 500 vagas. Total: 500 vagas.

Demais cargos – nível superior: 202 vagas / nível médio: 267 vagas. Total: 469 vagas.

Editais em elaboração

Fundação Hemopa – nível superior: 40 vagas / nível médio: 46. Total: 86 vagas.

Fundação Santa Casa – nível superior: 160 vagas / nível médio: 132 vagas. Total: 292 vagas.

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – nível superior: 88 vagas / nível médio: 22. Total: 110 vagas.

Igeprev – nível superior: 74 vagas. Total: 74 vagas.

Arcon – nível superior: 4 vagas / nível médio: 30. Total: 34 vagas.

Adepará – nível superior: 13 vagas / nível médio: 37. Total: 50 vagas.

Sead – nível superior: 44 vagas / nível médio: 06 vagas. Total: 50 vagas.

Seaster – nível superior: 5 vagas / nível médio: 4 vagas: Total: 09 vagas.

Hospital Ophir Loyola – nível superior: 422 vagas / nível médio: 204 vagas: Total: 626 vagas.

Sespa – nível superior: 130 vagas / nível médio: 17 vagas: Total: 147 vagas.

Secom – nível superior: 7 vagas: Total: 7 vagas.

Uepa (administrativo) – nível superior: 180 vagas / nível médio (administrativo): 71 vagas: Total: 251 vagas.

Uepa (docente) – nível superior: 300 vagas. Total: 300 vagas.

Fundação Carlos Gomes – nível superior: 90 vagas. Total: 90 vagas.

Semas – nível superior: 253 vagas / nível médio: 32 vagas: Total: 285 vagas.

Concursos em licitação

Detran – nível médio: 100 vagas: Total: 100 vagas.

Fasepa – nível superior: 47 vagas / nível médio: 22 vagas: Total: 69 vagas.

CPC Renato Chaves – nível superior: 88 vagas / nível médio: 10 vagas: Total: 98 vagas.

Polícia Civil – nível superior: 11 vagas. Total: 11 vagas.